Afrique du Sud : huit suspects dans un réseau présumé de reconnexions électriques à Emfuleni

Huit personnes sont désormais liées à une enquête sur un réseau présumé de reconnexions électriques illégales à Emfuleni, en Afrique du Sud , dans la province du Gauteng. Le dossier, qui implique des agents municipaux et des prestataires, porte sur des paiements qui auraient été versés sur des comptes privés en échange du rétablissement de l’électricité.

Sept employés de la municipalité avaient été arrêtés en août pour fraude, vol et atteinte à des infrastructures essentielles. Une huitième suspecte, âgée de 25 ans et présentée par la police comme la possible organisatrice du réseau, a ensuite été arrêtée début septembre et ajoutée à l’enquête.

Les enquêteurs soupçonnent le groupe d’avoir proposé à des usagers dont l’alimentation avait été coupée de contourner les procédures officielles contre paiement. Le préjudice global attribué au système est estimé par plusieurs comptes rendus judiciaires à près de 10 millions de rands, même si les montants associés aux chefs d’accusation individuels sont plus faibles et continuent d’être précisés devant la justice.

Les huit suspects devaient comparaître le 7 septembre devant le tribunal de première instance de Vanderbijlpark. La procédure reste en cours et aucune culpabilité n’a été établie à ce stade. La police a indiqué que d’autres arrestations restaient possibles à mesure que les investigations retracent les paiements et les responsabilités présumées.

Une enquête qui dépasse les seules reconnexions

L’affaire des reconnexions s’inscrit dans une série d’enquêtes visant la municipalité d’Emfuleni. Une équipe spéciale de la police du Gauteng examine également un dossier distinct portant sur un marché de flotte municipale de 16 millions de rands ainsi que d’autres soupçons de fraude.

Les investigations ont pris une nouvelle ampleur après l’assassinat en mars 2026 de Martha Rantsofu, agente financière municipale et lanceuse d’alerte. La police cherche notamment à établir si les irrégularités dénoncées avant sa mort peuvent éclairer le mobile du meurtre, sans pour autant imputer ce crime aux personnes poursuivies dans l’affaire des reconnexions.

Pour Emfuleni, le dossier ajoute une pression supplémentaire sur des finances déjà fragiles. La municipalité estime que les branchements illégaux et les paiements détournés réduisent les recettes nécessaires à l’entretien du réseau et compliquent le redressement des services publics.

La suite judiciaire devra déterminer le rôle précis de chacun des huit suspects et fixer les montants qui pourront être retenus dans les chefs d’accusation. En attendant, l’enquête continue de s’élargir autour des circuits de paiement, des prestataires et des agents municipaux soupçonnés d’avoir facilité les reconnexions.