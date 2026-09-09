Indonésie : 8 disparus, dont 5 photojournalistes, près de l’Anak Krakatau

Les secours indonésiens ont élargi leurs recherches dans le détroit de la Sonde après la disparition d’un speedboat transportant huit personnes, dont cinq photojournalistes partis couvrir l’éruption de l’Anak Krakatau.

Les autorités indonésiennes poursuivaient mercredi soir 9 septembre 2026 les opérations pour retrouver le bateau, porté disparu depuis lundi au large de la province de Banten. Le groupe comprend cinq journalistes, deux membres d’équipage et un guide.

L’embarcation avait quitté un quai de Carita lundi après-midi en direction de l’Anak Krakatau, volcan situé entre Java et Sumatra. Les journalistes travaillent pour l’agence Antara, Merdeka, iNews, l’agence Anadolu et en freelance, selon les autorités et les médias locaux.

La recherche a été étendue à plusieurs secteurs du détroit de la Sonde avec des moyens de Basarnas, de la police et de la marine indonésienne. Trois navires de guerre ont notamment été engagés, tandis que les équipes de secours ont poursuivi les balayages autour des îles proches du volcan.

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L’opération se déroule dans une zone toujours exposée à l’activité volcanique. Le centre indonésien de volcanologie a enregistré une nouvelle éruption de l’Anak Krakatau mercredi à 00 h 47, heure locale, d’une durée de 28 secondes. Les autorités maintiennent une zone d’exclusion de trois kilomètres autour du cratère actif.

Les recherches élargies dans le détroit de la Sonde

Basarnas a indiqué que le dispositif de recherche avait été élargi sur environ 271 milles nautiques, principalement au sud-ouest de l’Anak Krakatau. Des équipes ont inspecté les eaux autour de Sebesi, Krakatau Besar, Krakatau Kecil et Sertung, sans résultat au terme des opérations de mercredi.

La marine indonésienne a renforcé le dispositif avec les bâtiments KRI Leuser-924, KRI Kerambit-627 et KRI Lepu-861. Les secours ont également mobilisé des embarcations rapides et des moyens d’observation afin de couvrir une zone maritime difficile à surveiller.

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Un volcan encore actif

L’Anak Krakatau reste placé au deuxième niveau d’alerte le plus élevé en Indonésie. Les autorités demandent aux habitants, touristes, pêcheurs et autres usagers de la mer de ne pas s’approcher à moins de trois kilomètres du cratère.

Quelques jours plus tôt, une forte phase éruptive de l’Anak Krakatau avait paralysé plusieurs aéroports indonésiens et perturbé des centaines de milliers de voyageurs. Le trafic aérien a depuis repris, mais l’activité du volcan demeure intermittente.

Les autorités de secours n’ont annoncé mercredi soir ni localisation du speedboat ni contact avec ses occupants. Elles ont demandé aux médias et au public de ne pas relayer d’informations non vérifiées pendant la poursuite des recherches.