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Cambriolage de Donnarumma : neuf ans de prison pour Ilyas Kherbouch

Ilyas Kherbouch a été condamné à neuf ans de prison pour son rôle dans le violent cambriolage subi en juillet 2023 par Gianluigi Donnarumma et sa compagne à leur domicile parisien. Le tribunal l’a reconnu coupable de complicité de vol à main armée et de séquestration.

Yves YAPO
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Cambriolage de Donnarumma : neuf ans de prison pour Ilyas Kherbouch
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Le parquet de Paris et Alfred Reboul, avocat du condamné, ont fait état de la décision auprès de Reuters le 12 septembre 2026. Le ministère public avait requis dix ans de prison.

Lors de l’attaque, le gardien italien évoluait encore au Paris Saint-Germain. Donnarumma et sa compagne avaient été retenus captifs dans leur logement, selon les premiers éléments de l’enquête relatés en juillet 2023.

Kherbouch était poursuivi pour avoir organisé le cambriolage depuis la prison où il purgeait déjà une peine pour d’autres faits. Le jugement, également rapporté par TF1 Info, retient sa participation comme complice.

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Alfred Reboul a indiqué que son client n’avait pas encore décidé s’il ferait appel de la condamnation.

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