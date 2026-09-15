Bruce Davis, ancien disciple de Charles Manson, meurt en prison à 83 ans

Bruce Davis, ancien disciple de Charles Manson condamné pour deux meurtres commis en 1969, est mort en détention à l’âge de 83 ans. Son décès est survenu au California Medical Facility de Vacaville, où il purgeait une peine de prison à vie.

Le détenu a été déclaré mort le vendredi 11 septembre 2026 à 23 h 03, selon une porte-parole du Département californien des services correctionnels citée par le Los Angeles Times. Le bureau du coroner du comté de Solano a également confirmé l’information. La cause du décès n’a pas été rendue publique.

Bruce Davis avait été reconnu coupable en 1972 des meurtres de Gary Hinman, musicien, et de Donald « Shorty » Shea, cascadeur et employé du ranch où vivaient Charles Manson et ses adeptes. Il avait été condamné à la réclusion à perpétuité avec possibilité de libération conditionnelle.

Son nom reste associé à la « famille Manson », le groupe responsable d’une série de crimes qui a profondément marqué les États-Unis à la fin des années 1960. Bruce Davis n’avait toutefois pas participé aux meurtres de l’actrice Sharon Tate et des époux Leno et Rosemary LaBianca en août 1969.

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Il s’était rendu aux autorités en décembre 1970, après plus d’un an de fuite. Durant sa détention, il avait suivi des études supérieures et affirmé s’être converti au christianisme. Son comportement en prison avait conduit plusieurs commissions à le déclarer apte à une libération conditionnelle.

Les gouverneurs successifs de Californie avaient néanmoins empêché sa remise en liberté ou refusé les recommandations favorables. Ils estimaient notamment qu’il ne mesurait pas pleinement la gravité de ses actes. Bruce Davis est ainsi resté incarcéré pendant plus d’un demi-siècle.

Le 14 septembre, les autorités californiennes n’avaient communiqué aucun élément sur une éventuelle maladie ni sur les circonstances médicales de sa mort. Le coroner du comté de Solano doit déterminer la cause officielle du décès.