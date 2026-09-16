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AFRIMMA 2026 : Eno Barony décroche un deuxième sacre chez les rappeuses

Eno Barony a remporté le prix de la meilleure rappeuse aux AFRIMMA 2026, organisés le 12 septembre à Dallas, aux États-Unis. La Ghanéenne décroche ainsi son deuxième trophée dans cette catégorie, six ans après son premier succès.

Yves YAPO
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AFRIMMA 2026 : Eno Barony décroche un deuxième sacre chez les rappeuses
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Le palmarès officiel l’a placée devant sept autres artistes : Rosa Ree, Bombshell Grenade, Freda Rhymz, Moozlie, Ssaru, Ami Yerewolo et Candy Bleakz.

Eno Barony avait déjà gagné la même distinction lors de l’édition 2020. Ce nouveau prix confirme une deuxième victoire personnelle aux AFRIMMA dans la catégorie rap féminin.

Le Ghana a également été récompensé grâce à DopeNation, élu meilleur groupe africain. Le duo rejoint Eno Barony parmi les deux lauréats ghanéens mis en avant après la cérémonie.

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L’édition 2026 marquait le retour des AFRIMMA après deux années d’interruption. Les organisateurs ont associé la remise des prix à un festival musical consacré aux artistes du continent et de la diaspora.

Le palmarès compte 41 distinctions. Fally Ipupa a été sacré artiste de l’année, Davido a remporté le prix de l’album de l’année avec 5ive, tandis que BNXN et Sarz ont gagné le titre de chanson de l’année. L’Ivoirien Didi B a reçu le prix du public francophone.

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