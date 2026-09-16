Rosie O’Donnell rejoint The Rocky Horror Show pour deux semaines à Broadway

Rosie O’Donnell rejoindra la comédie musicale « The Rocky Horror Show » à Broadway pour une participation limitée à deux semaines. Du 6 au 18 octobre 2026, l’actrice et humoriste américaine interprétera la narratrice sur la scène du Studio 54 à New York.

La production a officialisé son arrivée mercredi 16 septembre sur le site du spectacle. Rosie O’Donnell remplacera temporairement Rachel Dratch, absente pendant cette période. Cette dernière doit reprendre le rôle le 20 octobre.

Cette apparition marque le retour de l’ancienne animatrice de « The View » dans une comédie musicale à Broadway, vingt ans après sa dernière prestation dans « Fiddler on the Roof ». Elle venait toutefois de retrouver la scène new-yorkaise avec son spectacle autobiographique « Common Knowledge », présenté Off-Broadway du 22 juillet au 8 août 2026.

Rosie O’Donnell connaît bien Broadway. Elle y a incarné Betty Rizzo dans « Grease » en 1994, puis le Chat chapeauté dans « Seussical » et Golde dans « Fiddler on the Roof ». Elle a également produit « Taboo » en 2003 et présenté à trois reprises la cérémonie des Tony Awards, rappelle Broadway.com.

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Dans cette reprise mise en scène par Sam Pinkleton, elle partagera l’affiche avec Jake Shears, Lorna Courtney, Kevin McHale, Amber Gray et Valentina. Le spectacle, nommé neuf fois aux Tony Awards 2026, reprend les personnages et chansons du musical créé par Richard O’Brien en 1973.

La participation de Rosie O’Donnell s’achèvera le 18 octobre, tandis que la production doit rester à l’affiche du Studio 54 jusqu’au 28 février 2027. Son dernier rôle dans une production de Broadway remontait au 8 janvier 2006, date de sa dernière représentation dans « Fiddler on the Roof ».