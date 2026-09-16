Alexandra de Hanovre et Ben-Sylvester Strautmann se fiancent après dix ans

Alexandra de Hanovre a annoncé ses fiançailles avec Ben-Sylvester Strautmann, son compagnon depuis près de dix ans. La fille de Caroline de Monaco a publié plusieurs photos du couple et de sa bague le 11 septembre 2026 sur Instagram.

La princesse de 27 ans a accompagné les images d’une courte formule, « The marriage plot ». Le premier cliché la montre auprès de Ben-Sylvester Strautmann, tandis que les suivants mettent en évidence le diamant jaune porté à son annulaire.

Le couple est lié depuis 2016 et a officialisé sa relation l’année suivante. Ben-Sylvester Strautmann, également âgé de 27 ans, est né en Allemagne et a grandi à Monaco, où il a notamment évolué dans le basket chez les jeunes.

Alexandra est la fille de Caroline de Monaco et du prince Ernst August de Hanovre. Petite-fille de Grace Kelly et nièce du prince Albert II, elle figure dans l’ordre de succession au trône monégasque.

Publicité

Ancienne patineuse artistique, elle a représenté Monaco lors des Jeux olympiques de la jeunesse européenne en 2015. Son parcours dans le patinage reste régulièrement évoqué lorsqu’elle accompagne la famille princière lors de manifestations sportives.

La bague, dessinée par Antinori di Sanpietro, est composée d’un diamant jaune de 4,8 carats entouré de deux diamants triangulaires. Le couple n’a annoncé ni date ni lieu pour la cérémonie.