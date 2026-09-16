Vitale annonce vouloir quitter Marko Versace et dénonce des violences conjugales

Vitale a annoncé mardi 15 septembre 2026 vouloir mettre fin à son mariage avec Marko Versace . Dans une vidéo publiée sur les réseaux sociaux, la chanteuse ivoirienne affirme ne plus accepter les humiliations et les violences qu’elle attribue à son époux.

L’artiste dit avoir retiré son alliance au cours de cette prise de parole. « Je n’ai pas envie de mourir dans un mariage », déclare-t-elle dans la vidéo, en présentant sa décision comme la conséquence de tensions qu’elle dit avoir longtemps gardées loin du public.

Vitale accuse notamment Marko Versace de comportements violents lorsqu’il consomme de l’alcool et de propos humiliants répétés. Elle évoque également des infidélités. Ces éléments relèvent du récit de la chanteuse et ne constituent pas, à eux seuls, des faits judiciairement établis.

La sortie de Vitale a été relayée le même jour par plusieurs médias ivoiriens, dont Pulse Côte d’Ivoire, Journal d’Abidjan et Iris Médias. La chanteuse assure de son côté qu’il ne s’agit pas d’une opération de communication et dit vouloir cesser de maintenir publiquement l’image d’un couple sans difficultés.

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Un mariage célébré en 2023

Vitale, de son vrai nom Bomisso Minin Nadège, et Marko Versace, Guy Hermann Marius Brou, se sont mariés en juillet 2023 à Abidjan. Depuis, leur relation a régulièrement occupé l’actualité people ivoirienne, entre apparitions publiques et périodes de tensions exposées sur les réseaux sociaux.

Dans sa déclaration du 15 septembre, la chanteuse insiste surtout sur son refus de continuer à subir ce qu’elle décrit comme des rabaissements et des épisodes de violence.

Elle affirme avoir déjà parlé de ces difficultés à des proches des deux familles et aux témoins de leur union, avant de choisir de les exposer publiquement dans sa vidéo du 15 septembre.