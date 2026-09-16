Sheryl Crow reçoit le BMI Troubadour Award, honorée par Olivia Rodrigo et Chris Stapleton

Sheryl Crow a reçu le BMI Troubadour Award 2026 le 14 septembre à Nashville. Olivia Rodrigo, Chris Stapleton, Melissa Etheridge et plusieurs autres artistes ont repris ses chansons lors d’une soirée organisée par Broadcast Music Inc. à la veille de l’AmericanaFest.

La cérémonie privée s’est ouverte avec Jason Isbell sur « Run Baby Run ». Melissa Etheridge a ensuite interprété « If It Makes You Happy », avant qu’Eric Church ne livre une version acoustique de « Leaving Las Vegas » et Lauren Daigle une reprise de « Everyday Is a Winding Road ».

Chris Stapleton a choisi « I Shall Believe » après avoir salué Sheryl Crow comme autrice et amie. Olivia Rodrigo a clos les prestations avec une apparition surprise et une version de « Strong Enough ». Selon le compte rendu officiel de BMI, cette dernière prestation a provoqué une ovation de la lauréate.

The Chicks, Brandi Carlile, Kenny Chesney et John Oates figuraient aussi parmi les artistes ayant adressé des messages vidéo. À l’issue de la soirée, Sheryl Crow a reçu le trophée ainsi qu’une guitare Gibson J-45 offerte pour marquer cette distinction.

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Dans son discours, la chanteuse a évoqué sa gratitude et ces moments de création où elle dit avoir eu la chance d’assister à « quelque chose de divin ». Le récit de la cérémonie a également été publié par People et le magazine professionnel MusicRow.

Lauréate de neuf Grammy Awards et intronisée au Rock and Roll Hall of Fame en 2023, Sheryl Crow compte douze BMI Awards pour plusieurs titres majeurs de son catalogue. Le Troubadour Award salue l’influence durable d’un auteur-compositeur sur la musique américaine. Elle rejoint notamment John Fogerty, John Oates, John Prine et Lucinda Williams parmi les anciens récipiendaires.