Taylor Swift joue une recrue de SVU dans un caméo surprise aux Emmy Awards

Aux États-Unis, le segment préenregistré a été diffusé pendant la cérémonie du 14 septembre. Il place Olivia Benson et son équipe face à une enquête inhabituelle : déterminer si Taylor Swift assistera aux Emmy Awards. La Television Academy a ensuite publié la vidéo officielle.

Swift y joue une jeune recrue du commissariat fictif de Law & Order: SVU. Alors que les enquêteurs scrutent un tableau rempli de références à sa carrière, elle leur rappelle que tout n’est pas forcément un indice, avant de glisser elle-même une série de mots énigmatiques face caméra.

Les producteurs Jesse Collins, Dionne Harmon et Jeannae Rouzan-Clay ont expliqué que l’idée avait émergé dès les premières réunions avec Mariska Hargitay. L’actrice, amie de longue date de la chanteuse, lui a proposé le projet. Swift a accepté et suggéré plusieurs détails pour rendre les clins d’œil plus précis, selon Variety Australia.

Le sketch a été filmé fin août sur le plateau new-yorkais de SVU, avec une équipe réduite afin de préserver la surprise. D’après People, une dizaine de personnes seulement connaissaient l’existence du caméo avant sa diffusion.

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La dernière apparition réserve un autre détail personnel : le chat que Swift tient dans ses bras est bien Olivia Benson, son propre animal, baptisé d’après le personnage de Hargitay. L’idée aurait été proposée par la chanteuse la veille du tournage, ont précisé les producteurs à TheWrap.

Swift suit la série depuis longtemps et a donné à son animal le nom de l’héroïne incarnée par son amie. La présence du chat permet ainsi au sketch de réunir à l’écran les deux Olivia Benson.

Le 14 septembre, pendant que la cérémonie se tenait à Los Angeles, Taylor Swift était à Kansas City pour le match d’ouverture des Chiefs avec Tom Cruise, comme l’avait rapporté Bénin Web TV.