Taylor Swift préfère Travis Kelce aux Emmy Awards, Tom Cruise à ses côtés

Taylor Swift a choisi Arrowhead Stadium plutôt que les Emmy Awards lundi 14 septembre 2026. La chanteuse s’est rendue à Kansas City pour soutenir son mari Travis Kelce lors du premier match de la saison des Chiefs, avec Tom Cruise à ses côtés dans une loge.

Les images de la retransmission ont montré Taylor Swift et l’acteur de « Mission: Impossible » en pleine conversation pendant le premier quart-temps de la rencontre face aux Denver Broncos. La star, vêtue d’un haut à carreaux rouges et blancs, a également suivi le match avec des membres de la famille Kelce.

Sa présence dans le Missouri l’a tenue à distance du Peacock Theater de Los Angeles, où se déroulait au même moment la 78e cérémonie des Emmy Awards. Son film-concert « Taylor Swift: The Eras Tour — The Final Show » figurait parmi les productions nommées cette année, notamment dans la catégorie du meilleur programme de variétés préenregistré.

Les prix concernant le film avaient toutefois été décernés lors des Creative Arts Emmys, organisés avant la soirée télévisée du 14 septembre. Dans la principale catégorie où il concourait, le trophée est revenu à « The Muppet Show ».

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La sortie à Arrowhead marquait la première apparition de Taylor Swift à un match des Chiefs depuis son mariage avec Travis Kelce, célébré le 3 juillet au Madison Square Garden de New York. Tom Cruise faisait partie des invités de cette cérémonie, selon l’Associated Press et People.

La chanteuse fréquente régulièrement les tribunes de Kansas City depuis le début de sa relation avec le joueur en 2023. Ses apparitions ont souvent attiré des proches et des célébrités dans la loge familiale, mais cette rencontre constituait sa première sortie publique au stade depuis le début de leur vie conjugale.

Le match lançait la quatorzième saison de Travis Kelce en NFL. À 36 ans, le tight end a récemment écarté l’idée d’une retraite immédiate et affirmé vouloir poursuivre sa carrière tant qu’il se sent capable d’évoluer au plus haut niveau.

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Face aux Broncos, Kelce s’est signalé par une course de 59 yards après une passe de Patrick Mahomes. People relève qu’il s’agit de son gain le plus long depuis 2021, sous les célébrations de Taylor Swift et de son frère Jason Kelce dans les tribunes.