Taylor Swift et Travis Kelce mariés au Madison Square Garden à New York

Taylor Swift et Travis Kelce se sont dit « oui » vendredi 3 juillet au Madison Square Garden , a confirmé la porte-parole de l’artiste, lors d’une cérémonie organisée dans la mythique salle new-yorkaise et suivie par plus d’un millier d’invités et de nombreuses personnalités du monde du spectacle et du sport.

La célébration, qui officialise une relation entamée il y a près de trois ans, a été conduite par l’acteur Adam Sandler, ami du couple. Plutôt que d’adopter la structure classique avec demoiselles et garçons d’honneur, Taylor Swift et Travis Kelce ont choisi de mettre leur famille au centre de la cérémonie : Austin Swift, frère de la chanteuse, a occupé le rôle de « Man of Honor », tandis que Jason Kelce, frère de Travis, était le témoin.

Les mariés ont privilégié une esthétique haute couture pour l’événement. Les deux époux portaient des créations signées Jonathan Anderson pour Christian Dior Haute Couture et des chaussures Christian Louboutin. Taylor Swift portait également des bijoux Cartier. Le couple a opté pour une cérémonie sans cortège traditionnel, cherchant un ton plus intime malgré l’ampleur publique de la célébration.

Ambiance, invités et messages affichés au Madison Square Garden

Au moment de l’annonce officielle par la porte-parole, les écrans géants du Madison Square Garden affichaient le message « JUST&T MARRIED », un clin d’œil aux initiales des mariés qui a rapidement été relayé sur les réseaux sociaux. Dans les heures qui ont suivi la cérémonie, aucune photo officielle n’avait été diffusée, le couple ayant exprimé le souhait de préserver l’intimité de certains moments.

Tout au long de l’après-midi, les abords de la salle ont vu défiler de nombreux véhicules aux vitres teintées transportant les invités. Selon les éléments diffusés, plus d’un millier de convives ont assisté à la célébration, qualifiée par certains médias américains de « mariage de l’année ».

Parmi les personnalités présentes figuraient notamment Ethan Hawke, Hugh Grant, Bradley Cooper, Ed Sheeran, Benson Boone, Gigi Hadid, Karlie Kloss, Dakota Johnson et Camila Cabello. Ces présences témoignent des liens professionnels et amicaux de Taylor Swift dans le milieu musical et cinématographique, ainsi que des réseaux de Travis Kelce.

La presse a également relevé l’absence remarquée de Blake Lively, ancienne proche amie de la chanteuse, une absence mise en relation par certains médias avec une brouille évoquée entre les deux femmes. Les organisateurs et les porte-parole n’avaient, dans les heures suivant la cérémonie, publié ni album de photos ni supplément d’informations sur le déroulé précis des festivités.