Emmy Awards 2026 : Michael J. Fox honoré pour son combat contre Parkinson

Michael J. Fox a reçu lundi 14 septembre 2026 le Bob Hope Humanitarian Award lors des Emmy Awards à Los Angeles. L’acteur de 65 ans a été distingué pour plus de trois décennies de mobilisation contre la maladie de Parkinson et pour l’action de la fondation qu’il a créée en 2000.

Le public du Peacock Theater lui a réservé deux ovations debout, à son arrivée sur scène puis au terme de son discours. Michael J. Fox a remercié son épouse Tracy Pollan et leurs quatre enfants, évoquant les sacrifices consentis par sa famille depuis son diagnostic.

Julianna Margulies, sa partenaire dans la série « The Good Wife », lui a remis le trophée. Le Bob Hope Humanitarian Award récompense une personnalité de la télévision dont l’engagement philanthropique produit un impact durable. Il a notamment été attribué à Oprah Winfrey, George Clooney et Sean Penn.

Michael J. Fox a appris qu’il souffrait de la maladie de Parkinson en 1991, à l’âge de 29 ans, pendant le tournage du film « Doc Hollywood ». Il a rendu son diagnostic public en 1998 avant de lancer, deux ans plus tard, la Michael J. Fox Foundation for Parkinson’s Research.

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La fondation indique avoir financé trois milliards de dollars de travaux scientifiques depuis sa création. Elle se présente aujourd’hui comme le plus important bailleur non gouvernemental au monde consacré à la recherche sur Parkinson, maladie neurodégénérative qui affecte notamment les mouvements.

Durant son discours, l’acteur a insisté sur l’aide apportée par les chercheurs, les patients et les donateurs, tout en rappelant que son engagement est né d’une épreuve qu’il n’avait pas choisie. Il a expliqué avoir progressivement transformé l’acceptation de la maladie en action collective.

Connu mondialement pour la trilogie « Retour vers le futur » et les séries « Sacrée Famille » et « Spin City », Michael J. Fox avait annoncé en 2020 s’éloigner du métier en raison de l’évolution de ses symptômes. Il a repris ponctuellement le jeu en 2025 dans la série « Shrinking » d’Apple TV+.

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Cette apparition lui a valu sa 19e nomination aux Emmy Awards, dans la catégorie du meilleur acteur invité dans une comédie. Le prix compétitif est revenu à titre posthume à Rob Reiner, mais la Television Academy a placé Michael J. Fox au centre de la cérémonie avec sa distinction humanitaire.

Selon sa fondation, 180 traitements prometteurs contre Parkinson sont actuellement testés chez l’être humain ou s’apprêtent à entrer en phase d’essais cliniques. L’organisation consacre 89 cents de chaque dollar dépensé au financement de ses programmes.