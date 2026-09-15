Future Awards Africa 2026 : cinq figures du continent aux commandes

Les Future Awards Africa confieront leur 20e édition à cinq présentateurs venus de cinq pays du continent. Genoveva Umeh, Idris Sultan, Priscilla Kayira, Resego Motlhokathari et Claudia Nasibwa conduiront la cérémonie prévue en novembre 2026 au Balmoral Events Centre de Lagos, au Nigeria .

Le choix réunit des personnalités du cinéma, de la télévision, de la radio et de la création numérique. Genoveva Umeh représentera le Nigeria, tandis que l’acteur et producteur Idris Sultan portera les couleurs de la Tanzanie. Le Malawi sera représenté par l’animatrice Priscilla Kayira, le Botswana par le présentateur et créateur de contenus Resego Motlhokathari, et le Kenya par l’actrice et maîtresse de cérémonie Claudia Nasibwa.

L’organisation a dévoilé cette équipe le 14 septembre. Elle présente cette formule à cinq voix comme une première pour la cérémonie, qui entend donner à son édition anniversaire une dimension plus continentale.

Pour Genoveva Umeh, cette nomination marque aussi un retour dans l’univers des TFAA. L’actrice nigériane avait remporté le prix d’interprétation en 2024. Deux ans plus tard, elle revient sur la scène de l’événement dans le rôle de présentatrice.

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Cette 20e édition aura pour thème « Celebrating the Redefiners: Africa’s AI Generation ». Les organisateurs veulent mettre en avant de jeunes Africains qui utilisent la technologie, la création et l’innovation pour transformer leurs secteurs.

Les nominations sont ouvertes au public pour des candidats africains âgés de 18 à 33 ans, dans des domaines comprenant notamment l’entrepreneuriat, la technologie, la gouvernance, les médias et les industries créatives.