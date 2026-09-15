Sydney Sweeney : sa publicité Novig déclenche la colère de championnes olympiques

La campagne publicitaire de Sydney Sweeney pour la plateforme de prédictions sportives Novig provoque une vague de critiques parmi des championnes olympiques et d’autres athlètes. Elles accusent la vidéo, dans laquelle l’actrice apparaît très peu vêtue avec des accessoires de sport, de réduire les femmes à leur apparence.

La publicité intitulée « Just Sports » a été dévoilée le 9 septembre 2026. Comme Benin Web TV l’avait alors rapporté, la vedette d’Euphoria ne prête pas seulement son image à Novig : elle est aussi partenaire stratégique et actionnaire de l’entreprise.

La nageuse australienne Ariarne Titmus, quadruple championne olympique, a dénoncé sur Instagram une campagne qu’elle juge irrespectueuse envers les femmes ayant consacré leur vie au sport. La Britannique Amy Hunt, quatrième du 200 mètres lors de l’Ultimate Championship dimanche, a répondu après sa course en mettant en avant le travail, les muscles et les performances des athlètes.

La championne olympique de cyclisme Sophie Capewell, la joueuse de water-polo Tilly Kearns, la boxeuse Skye Nicolson et la gymnaste Gracie Kramer ont également publié des vidéos de leurs entraînements ou compétitions. Leur mot d’ordre commun consiste à montrer ce que représente, selon elles, une femme dans le sport.

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L’Associated Press, ABC Australia et ITV ont vérifié ces prises de position lundi 14 septembre. Les critiques visent à la fois la mise en scène très sexualisée et le choix d’une actrice pour promouvoir une activité liée au sport, alors que de nombreuses athlètes réclament davantage de visibilité pour leurs performances.

Sydney Sweeney n’a pas publié de réponse directe aux reproches. Elle a toutefois partagé dans ses stories Instagram plusieurs photographies d’athlètes ayant posé nus pour l’ancien « Body Issue » d’ESPN, notamment Serena Williams, Ronda Rousey et Megan Rapinoe. Ce partage a été interprété comme une défense indirecte de la campagne, sans déclaration explicite de l’actrice.

Le directeur général de Novig, Jacob Fortinsky, a défendu une publicité destinée à un public adulte et a souligné l’implication de Sydney Sweeney dans sa conception. Selon ABC Australia, la vidéo avait dépassé 33 millions de vues sur Instagram au 14 septembre.