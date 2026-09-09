Sydney Sweeney pose nue pour Novig et devient actionnaire de la plateforme

Sydney Sweeney dévoile ce mercredi 9 septembre 2026 une nouvelle campagne particulièrement audacieuse. La star d’ Euphoria apparaît nue, le corps dissimulé par des accessoires sportifs, dans la campagne « Just Sports » de Novig. L’actrice ne se contente pas d’en être l’égérie : elle rejoint également l’entreprise comme partenaire stratégique et actionnaire.

Dans la vidéo, Sydney Sweeney passe d’un univers sportif à l’autre, entre football américain, basket, tennis, hockey, baseball et billard. Les ballons, protections et autres équipements sont utilisés comme éléments de mise en scène pour préserver sa nudité, dans un registre volontairement provocateur et humoristique.

La campagne accompagne le lancement national de Novig aux États-Unis. La plateforme se présente comme un marché de prédictions consacré uniquement au sport et accessible aux adultes de 21 ans et plus. Son message publicitaire joue précisément sur cette promesse : pas de politique ni d’autres événements d’actualité, mais seulement des résultats sportifs à anticiper.

Le partenariat va au-delà d’un simple contrat d’image. Dans un entretien accordé à Complex, Sydney Sweeney explique avoir participé aux discussions créatives dès le début et s’être intéressée au projet comme investisseuse avant de devenir actionnaire. Elle dit privilégier les collaborations où elle peut s’impliquer dans la conception plutôt que simplement prêter son visage à une marque.

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L’actrice a travaillé sur cette campagne alors qu’elle tournait en Australie l’adaptation en prises de vues réelles de Gundam. Ces dernières années, elle a aussi renforcé son rôle de productrice, notamment autour de plusieurs de ses projets de cinéma, tout en multipliant les collaborations commerciales très exposées.

Les images de Novig ont rapidement circulé sur les réseaux sociaux et été reprises mercredi par plusieurs médias américains et internationaux. Le caractère très dépouillé de la campagne a alimenté les réactions, mais le principal changement professionnel est ailleurs : Sydney Sweeney devient désormais financièrement associée à l’entreprise qu’elle représente.

Cette nouvelle opération intervient alors que l’actrice poursuit une période particulièrement active entre cinéma, production et partenariats de marque. Elle reste notamment attendue dans plusieurs projets après le succès de The Housemaid, tout en capitalisant sur une image publique qui continue de provoquer de fortes réactions en ligne.