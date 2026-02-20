Mort d’Eric Dane : conditions de tournage révélées pour ses scènes dans la saison 3 d’Euphoria

Eric Dane est mort le 19 février à 53 ans , alors qu’il venait d’achever le tournage de ses dernières scènes pour la saison 3 d’Euphoria, malgré un combat contre la sclérose latérale amyotrophique (SLA), dite maladie de Charcot, diagnostiquée dix mois plus tôt.

Eric Dane est mort le 19 février à 53 ans, alors qu’il venait d’achever le tournage de ses dernières scènes pour la saison 3 d’Euphoria, malgré un combat contre la sclérose latérale amyotrophique (SLA), dite maladie de Charcot, diagnostiquée dix mois plus tôt.

L’acteur, connu du grand public pour son rôle du Dr Mark Sloan dans Grey’s Anatomy entre 2006 et 2012, avait accepté de participer au retour de la série de HBO et Warner Bros après quatre ans d’absence. Selon les informations publiées dans la presse, il a terminé l’enregistrement de ses séquences quelques semaines seulement avant son décès.

La progression rapide de la maladie a conduit l’équipe de production à adapter le tournage : d’après plusieurs tabloïds, dont The Guardian, l’état d’Eric Dane s’est dégradé au fil des semaines et l’acteur apparaîtra affaibli, notamment en fauteuil roulant, dans la nouvelle saison.

Un rôle central et un tournage adapté

Dans cette troisième saison, le personnage interprété par Eric Dane, Cal Jacobs, occupe une place centrale au sein d’un arc narratif qualifié d’introspectif et axé sur la rédemption. Les créateurs ont modulé certaines scènes pour tenir compte de l’état de santé de l’acteur sans renoncer à la portée émotionnelle de son rôle.

Le tournage a été marqué par la conscience, chez plusieurs membres du casting, qu’ils enregistraient les dernières images d’Eric Dane. Parmi eux figurent Zendaya, Maude Apatow, Jacob Elordi et Sydney Sweeney, nommés par la presse comme présents lors des prises de vue adaptées. Le contexte a rendu les séquences particulièrement délicates pour l’ensemble de l’équipe technique et artistique.

Pour les spectateurs, la diffusion de cette troisième saison débutera le 13 avril, à raison d’un épisode par semaine, le lundi. D’après les plannings communiqués, les dernières apparitions d’Eric Dane dans la série seront diffusées en juin.

La sclérose latérale amyotrophique, souvent désignée par l’appellation « maladie de Charcot », est une pathologie neurodégénérative qui touche les motoneurones et conduit à une perte progressive des fonctions motrices. Plusieurs personnalités ont été associées à cette maladie : Stephen Hawking en est l’exemple international le plus connu, tandis que des figures françaises telles que Jean‑Yves Lafesse et Frank Alamo en sont également décédées. Le cas de Charles Biétry, cité dans la presse, illustre une autre trajectoire où la maladie se prolonge sur plusieurs années.