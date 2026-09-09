Rihanna fait sensation en corset noir pour Savage X Fenty

Rihanna prolonge l’été à sa manière. La chanteuse et entrepreneuse barbadienne a publié mardi 8 septembre une nouvelle série de photos pour Savage X Fenty, où elle apparaît dans un corset noir en dentelle fleurie assorti à une pièce de lingerie de la même collection.

Sur les clichés, la star de 38 ans pose sous un ciel bleu, avec un rouge à lèvres vif et une coiffure semi-attachée aux accents années 2000. En légende, elle a simplement indiqué que l’été était terminé, mais qu’elle avait encore des photos à partager.

La publication met en avant la ligne Piccadilly Lace de Savage X Fenty, la marque de lingerie fondée par Rihanna. Le corset présenté comporte une structure à armatures, une fermeture à crochets sur le devant et un ruban satiné dans le dos.

La marque a ensuite relayé les images sur ses propres réseaux sociaux, amplifiant encore la portée de la campagne. Plusieurs médias people internationaux ont repris le carrousel dans les heures suivantes, tandis que les commentaires des fans se sont multipliés autour du look de la chanteuse.

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Rihanna continue ainsi d’incarner elle-même les campagnes de Savage X Fenty, entre mode, humour et mise en scène très maîtrisée. Ces derniers mois, elle avait déjà dévoilé plusieurs séries de photos autour de la lingerie de la marque, avec des décors inspirés de la signalétique routière.

Cette nouvelle apparition intervient alors que la star partage son temps entre ses activités dans la mode et la beauté et sa vie de famille avec A$AP Rocky. Le couple est parent de trois enfants.

Depuis son dernier album studio, Anti, sorti en 2016, Rihanna a privilégié des projets ponctuels dans la musique tout en développant ses marques. Sa capacité à transformer une simple publication en événement médiatique reste, elle, intacte.