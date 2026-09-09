Megan Thee Stallion se confie après sa rupture avec Klay Thompson

Megan Thee Stallion revient sur une rupture qui l’a poussée à se recentrer. Dans un entretien publié mercredi 9 septembre par InStyle, la rappeuse américaine explique qu’en cherchant à faire fonctionner sa relation avec Klay Thompson, elle avait fini par avoir le sentiment de perdre une part d’elle-même.

Le couple avait officialisé sa relation à l’été 2025 avant d’annoncer sa séparation en avril 2026. À l’époque, Megan Thee Stallion avait déclaré que la confiance, la fidélité et le respect étaient pour elle non négociables et qu’elle avait choisi de mettre fin à la relation lorsque ces valeurs avaient été, selon ses mots, compromises.

Dans son nouvel entretien, l’artiste de 31 ans décrit cette période comme particulièrement éprouvante. Elle raconte avoir essayé de s’intégrer à la vie de quelqu’un d’autre au point de ne plus se reconnaître complètement, avant de décider de se reconstruire autour de ses propres priorités.

La rappeuse insiste surtout sur ce qu’elle attend désormais d’une relation. Elle dit vouloir un partenaire qui respecte son rythme de travail, son autonomie et sa place d’artiste, sans lui demander de se mettre en retrait. Pour elle, la prochaine relation devra fonctionner sur un principe d’égalité.

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Cette volonté de reprendre le contrôle dépasse sa vie sentimentale. Megan Thee Stallion explique qu’elle continue à travailler sur elle-même, notamment grâce à la thérapie, tout en s’autorisant davantage de moments de repos lorsque la pression devient trop forte.

Son parcours reste aussi lié à plusieurs collaborations majeures, dont le remix de « Savage » avec Beyoncé, qui a contribué à installer Megan Thee Stallion au premier plan du rap américain.

Professionnellement, la star prépare aussi la suite. InStyle indique qu’un nouvel album est en préparation et qu’il marquera le retour de son alter ego Tina Snow. Megan développe également une série d’animation dans laquelle elle prêtera sa voix à son propre personnage et travaille sur un scénario de film.

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Ce nouvel entretien intervient près de cinq mois après l’annonce publique de sa rupture avec Klay Thompson. Aucune date de sortie n’a encore été communiquée pour le prochain album de Megan Thee Stallion.