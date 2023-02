Grammy Awards 2023: Beyonce devient l’artiste la plus récompensée de tous les temps

Beyoncé a remporté un 32e Grammy Award, un record historique, lors de la 65è cérémonie qui s’est déroulée ce dimanche 5 février à Los Angeles. Un sacre qui fait d’elle, l’artiste féminine la plus couronnée de l’histoire des récompenses de la musique américaine.

Beyonce est désormais la femme la plus récompensée de l’histoire des Grammy, égalant ainsi le record du producteur Quincy Jones, qui a 28 victoires, pour le deuxième plus grand nombre de trophées. Son quatrième prix de la soirée, qui était également sa 32e victoire aux Grammy, lui a valu le record du plus grand nombre de victoires aux Grammy.

La chanteuse de 41 ans est entrée dans l’histoire après avoir remporté la catégorie du meilleur album de musique dance/électronique pour son album de musique house Renaissance. Cela lui a permis de franchir une étape supérieure au chef d’orchestre hongrois-britannique Georg Solti, décédé en 1997.

« J’essaie de ne pas être trop émotif », a déclaré la superstar alors que son mari Jay-Z se levait et l’applaudissait. La chanteuse a ensuite remercié sa famille, y compris son défunt oncle Jonny, qui l’a aidé à confectionner ses tenues de scène avant qu’elle ne devienne célèbre. « J’essaie juste de recevoir cet honneur cette nuit. Je veux remercier Dieu de m’avoir protégé. Merci Dieu », a-t-elle déclaré

Avec 88 nominations au total, elle est également à égalité avec son mari, Jay-Z, pour le plus grand nombre de nominations de tous les temps.