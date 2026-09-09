Chris Rock conditionne son retour aux Oscars après la gifle de Will Smith

Chris Rock n’envisage pas de retrouver les Oscars comme simple invité. Dans un entretien accordé à Variety et publié mercredi 9 septembre 2026, l’humoriste et réalisateur américain explique qu’il ne retournerait à la cérémonie que s’il était lui-même nommé, quatre ans après la gifle de Will Smith qui avait marqué l’édition 2022.

À 61 ans, Chris Rock ne ferme donc pas totalement la porte à l’Académie, mais il se montre peu convaincu par la perspective d’une nomination prochaine. Il dit surtout vouloir éviter que l’épisode de 2022 continue de prendre le pas sur ses nouveaux projets, alors qu’il prépare le lancement de son prochain film.

Interrogé une nouvelle fois sur la gifle de Will Smith, l’ancien présentateur des Oscars adopte un ton beaucoup plus détaché qu’au lendemain de l’incident. Il assure qu’il aurait préféré que rien ne se passe, tout en estimant aujourd’hui que cet épisode ne doit pas être considéré comme le fait le plus important de sa trajectoire.

La scène avait fait le tour du monde le 27 mars 2022. Will Smith était monté sur scène et avait frappé Chris Rock après une plaisanterie visant Jada Pinkett Smith. L’acteur avait ensuite présenté ses excuses, démissionné de l’Academy of Motion Picture Arts and Sciences et été interdit de ses événements, dont les Oscars, pendant dix ans.

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« Misty Green », le retour de Chris Rock derrière la caméra

Les nouvelles confidences de Chris Rock interviennent alors qu’il revient à la réalisation avec Misty Green, son premier long métrage derrière la caméra depuis Top Five, sorti en 2014. Le film suit une actrice autrefois célèbre qui tente de relancer sa carrière à Hollywood tout en faisant face à de lourdes difficultés personnelles.

Rosalind Eleazar tient le rôle principal, aux côtés notamment de Daniel Kaluuya, Adam Driver, Anna Kendrick et Chris Rock. Le film doit être présenté en première mondiale au Festival international du film de Toronto le 12 septembre 2026, avant une sortie en salles aux États-Unis annoncée pour le 9 octobre sous la bannière A24.

Chris Rock reste également prudent sur l’idée d’un retour comme maître de cérémonie des Oscars. Sans exclure définitivement cette possibilité, il laisse entendre que cette période de sa carrière pourrait appartenir au passé, préférant désormais se concentrer sur son travail de réalisateur et sur la promotion de Misty Green.