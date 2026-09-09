Sandra Bullock avoue toujours paniquer sur les tapis rouges après 30 ans à Hollywood

Sandra Bullock a beau connaître les avant-premières depuis plus de trois décennies, le tapis rouge n’est toujours pas devenu une seconde nature. Dans un entretien accordé à Interview Magazine et publié mardi 8 septembre, l’actrice américaine raconte à son amie Jennifer Aniston qu’elle reste saisie de nervosité dès qu’il faut s’arrêter devant les photographes.

La star de 62 ans décrit un rituel qui la met encore sous pression : les flashes, les poses et la peur d’afficher la mauvaise expression au mauvais moment. Elle plaisante même sur son admiration pour Zendaya, dont elle envie l’aisance et l’élégance face aux objectifs.

Le contraste amuse autant qu’il surprend. Sandra Bullock est l’un des visages les plus familiers d’Hollywood, passée des comédies romantiques aux films d’action et aux rôles dramatiques. Pourtant, elle assure être beaucoup plus à l’aise dans une interview que dans l’exercice très codifié de la pose sur tapis rouge.

Cette franchise accompagne son retour au cinéma après une pause de quatre ans. L’actrice n’avait plus tenu de rôle au cinéma depuis The Lost City, sorti en 2022. Elle retrouve aujourd’hui Nicole Kidman dans Practical Magic 2, suite du film de 1998 devenu culte au fil des années malgré un accueil critique initial difficile.

Publicité

Dans sa conversation avec Jennifer Aniston, Sandra Bullock revient aussi sur cette première aventure. Les critiques de l’époque l’avaient profondément déstabilisée, au point de lui donner le sentiment d’avoir fait un mauvais choix. Le succès tardif du film auprès de plusieurs générations de spectatrices a finalement changé son regard sur cette histoire.

Son retour sous les projecteurs ne signifie pas pour autant qu’elle ait changé de tempérament. L’actrice explique avoir toujours été très protectrice de sa vie privée, bien avant la célébrité. Elle dit aimer raconter des histoires et retrouver ses partenaires de travail, tout en gardant une nette frontière entre la scène publique et sa vie personnelle.

Réalisé par Susanne Bier, Practical Magic 2 sort ce mercredi 9 septembre dans les salles françaises, quatre ans après le dernier passage de Sandra Bullock au cinéma. Le film réunit aussi Dianne Wiest et Stockard Channing, qui reprennent leurs rôles de la saga originale, aux côtés de Joey King et Maisie Williams.