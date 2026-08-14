Tomer Sisley raconte Sharon Stone qui lui a fait l’avion et le strip-tease de Jennifer Aniston

Le 14 août 2026 , l’acteur franco-israélien Tomer Sisley fête ses 52 ans . Révélé par le stand-up puis rendu populaire par son incarnation de Largo Winch , il cultive une carrière mêlant productions françaises et expériences hollywoodiennes, parmi lesquelles des collaborations avec Sharon Stone et Jennifer Aniston et des anecdotes restées célèbres.

Connu pour son parcours atypique — né à Berlin-Ouest, élevé dans le sud de la France, passé par la scène comique avant le grand écran — Sisley a multiplié les registres, du blockbuster au format série, sans céder aux clichés liés à son origine.

Ses interventions publiques, dont un échange vif en 2023 avec Bernard Montiel sur RFM, ont parfois relancé l’intérêt médiatique pour ses rencontres hollywoodiennes : face aux questions sur une prétendue idylle avec Sharon Stone, il avait lancé avec exaspération et humour « Arrêtez avec Sharon Stone, y a jamais rien eu avec Sharon Stone ! » avant de plaisanter sur l’émission.

Rencontres et souvenirs hollywoodiens

Sur le tournage de Largo Winch 2 (2011), Sisley a partagé l’affiche avec Sharon Stone. Si les rumeurs d’une liaison ont été démenties par l’acteur, il relate une scène fraternelle qui a marqué les esprits : lors d’un dîner, l’actrice évoque le jeu des parents qui font « l’avion » à leurs enfants, puis, deux semaines plus tard, dans sa loge sur le plateau, elle soulève Sisley pour lui « faire l’avion ». Cette anecdote, racontée par Sisley, illustre selon lui la complicité et l’étonnement que suscitent parfois les rencontres sur un tournage.

En 2012, Sisley se rend au Nouveau-Mexique pour tourner We’re the Millers (Les Miller, une famille en herbe), où il côtoie Jennifer Aniston. Il explique à l’époque refuser les rôles de « Français de service » et chercher des parts de jeu qui l’éloignent des stéréotypes. Sur ce tournage, il évoque avec autodérision la célèbre séquence de strip-tease interprétée par Aniston, précisant qu’il l’a vue dans le cadre strict du scénario et que l’expérience s’est déroulée dans un climat professionnel.

Au fil des années, Sisley a ainsi accumulé des souvenirs de tournage qui tiennent autant à la dimension humaine des plateaux qu’à la nature des productions auxquelles il participe. Après ses succès hexagonaux — cités dans divers entretiens et articles — l’acteur a alterné projets français et collaborations internationales, citant des titres comme Balthazar, Vortex et des volets de Largo Winch.

Les échanges médiatiques et les confidences de l’acteur mettent en lumière son rapport à la notoriété et son goût pour l’anecdote : plutôt que de nourrir les fantasmes, il préfère en faire matière à humour et à récit des coulisses, comme en témoignent ses récits autour de Sharon Stone et de Jennifer Aniston.