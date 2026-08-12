Cypriane Gardin en difficulté financière signe son retour sur les écrans

Cypriane Gardin , connue pour son rôle aux côtés d’Audrey Fleurot dans la série HPI, a lancé un appel sur les réseaux sociaux en raison de difficultés financières et a ouvert une cagnotte Leetchi qui a déjà rassemblé plus de 6 000 euros de la part de plus de 170 donateurs ; parallèlement, elle est annoncée au casting du téléfilm Meurtres à Fontainebleau diffusé sur France 3 le samedi 29 août à 21h10.

Sur son compte Instagram, Cypriane Gardin a expliqué qu’elle avait demandé une prolongation de ses droits, qui « n’a pas été acceptée pour le moment » et que, le temps que ses démarches soient étudiées, elle ne percevrait « aucun revenu ». Elle a précisé être au chômage, ne pas pouvoir toucher le RSA et devoir subvenir aux besoins de trois personnes à partir de ses ressources. L’actrice a également évoqué des relances pour facture d’électricité, estimant que, sans aide, « on va me couper l’électricité ».

Face à cette situation, elle a lancé une cagnotte sur la plateforme Leetchi. Quelques jours après son ouverture, la collecte avait dépassé 6 000 euros et réuni la contribution d’un peu plus de 170 personnes, selon les éléments rendus publics. Dans son message, Cypriane Gardin a aussi souligné la présence d’un « agent qui est exceptionnel » et indiqué avoir « plein de castings », informations qu’elle a partagées pour rassurer sur la reprise potentielle de son activité professionnelle.

Programmation et rôle dans Meurtres à Fontainebleau

Selon Télé-Loisirs, Cypriane Gardin figure au casting du téléfilm Meurtres à Fontainebleau, programmé sur France 3 le samedi 29 août à 21h10. Le film, signé Sandrine Cohen, réunit notamment Roxane Turmel et Antoine Hamel aux côtés de l’actrice.

Le synopsis diffusé pour ce téléfilm décrit la découverte d’un pilote de quad retrouvé mort en forêt de Fontainebleau, « piétiné par un mystérieux cavalier fantôme », et évoque la légende du Grand Veneur, supposé protecteur de la forêt. L’intrigue met en scène la commandante Pauline Laroche, de retour dans sa ville natale, qui doit collaborer avec son ancien ami Nicolas Dupret, devenu gendarme équestre. Leur relation est qualifiée de tendue et la commandante doit composer avec une phobie des chevaux pour s’appuyer sur l’expérience de Nicolas.

Le résumé officiel précise encore que, ensemble, les personnages cherchent à arrêter « un fantôme qui semble prêt à tout pour défendre la forêt… quitte à tuer pour elle ». Ces éléments de scénario figurent dans la fiche de présentation du téléfilm telle que relayée par la presse.