Guillaume Canet engage Sophie Marceau pour la suite d’Ad Vitam

Guillaume Canet poursuit un calendrier chargé : outre la sortie annoncée de son film Karma et le deuil récent de la comédienne Dominique Frot, il s’apprête à co-signer et coproduire une suite de Ad Vitam pour Netflix, portée par un casting renforcé où figure notamment Sophie Marceau . Le tournage de ce second volet se déroulera dans plusieurs régions françaises.

Acteur devenu réalisateur, Guillaume Canet a construit une trajectoire hybride entre la comédie et le drame, alternant les rôles devant la caméra et le travail de mise en scène. Parmi ses réalisations citées par ses biographes et la presse figurent Ne le dis à personne (2006), Les Petits Mouchoirs (2010), Rock’n Roll (2017) et Astérix et Obélix : L’Empire du Milieu (2023). Cette polyvalence artistique le place à la fois comme interprète et comme créateur impliqué dans l’écriture et la production de ses projets.

Parmi ses projets imminents, Karma est annoncé pour 2026 et devrait paraître, selon les éléments de communication, le 21 octobre prochain. Le film revêt une dimension particulière : il comporte l’une des dernières apparitions à l’écran de la comédienne Dominique Frot, décédée le 7 août à l’âge de 68 ans. Très affecté par cette disparition, Guillaume Canet a publié un message pour saluer la mémoire de l’actrice et rappeler la qualité de sa prestation sur le tournage, évoquant la chance de l’avoir dirigée et l’empreinte durable de son interprétation.

Une suite d’Ad Vitam annoncée avec un casting étoilé

Netflix a officiellement annoncé la production d’un second volet d’Ad Vitam, dont Guillaume Canet est engagé en tant que co-scénariste et coproducteur. Selon des informations relayées par le Figaro, la nouvelle mouture rassemblera autour de lui un ensemble d’acteurs connus du cinéma français ainsi que de nouveaux venus.

Le projet devrait voir le retour à l’écran de Canet dans son rôle initial, aux côtés de comédiennes et comédiens déjà associés à la première partie, parmi lesquels figurent Stéphane Caillard, Nassim Lyes et Zita Hanrot. À ces retours s’ajouteront plusieurs renforts de taille : Nicolas Duvauchelle et Mathieu Amalric devraient rejoindre l’aventure, et la présence annoncée de Sophie Marceau constitue l’un des principaux atouts médiatiques de cette suite.

Le tournage se déroulera sur plusieurs terrains : l’Île-de-France, la Normandie, la Savoie et la région Provence-Alpes-Côte d’Azur (PACA) sont mentionnées comme lieux de production. Ces différentes étapes de production témoignent de l’envergure nationale du projet et de la volonté de diversifier les décors pour cette deuxième partie.

Les informations diffusées par la presse précisent le rôle créatif de Guillaume Canet sur ce dossier, à la fois au niveau de l’écriture et de la production, sans pour autant détailler le calendrier de postproduction ou une éventuelle date de diffusion sur la plateforme.