Élie Semoun , 62 ans, vit une nouvelle paternité qui modifie son quotidien professionnel et personnel. Dans un entretien accordé au Parisien , l’humoriste et réalisateur est revenu sur l’arrivée de son fils Noé, né de sa relation avec Aude Fraineau, et sur la coïncidence entre cet événement familial et l’actualité cinéma qui l’occupe, notamment la diffusion sur TF1 du troisième volet de la saga Ducobu .

Le comédien a décrit, avec le ton souvent léger qui le caractérise, les effets concrets de ce nouveau rôle de père sur sa vie de tous les jours : réveils nocturnes, change de couches, nettoyage des petits dégâts et vigilance accrue face à un bébé devenu très mobile. Noé, qui fêtera son premier anniversaire le 28 août, impose à son père une organisation renouvelée à plus de trente ans d’écart avec la naissance d’Antoine, son aîné âgé de 31 ans.

Interrogé à propos de sa vie familiale, Élie Semoun a souligné la différence entre ses deux paternités et la façon dont ce deuxième enfant s’insère dans une carrière toujours active. La naissance de Noé intervient alors que l’acteur- réalisateur multiplie les projets : diffusion télévisée, nouveaux épisodes de franchises connues et travaux plus personnels.

Un rythme familial mêlé à une actualité cinématographique chargée

Ce dimanche 9 août, TF1 a diffusé Ducobu passe au vert, troisième opus de la série réalisé par Élie Semoun et abordant la thématique de l’écologie. Pendant son entretien, l’artiste a relevé une étrange concordance entre sa vie privée et la fiction : dans le prochain épisode de la franchise, les personnages du professeur Latouche et de Mademoiselle Rateau attendront eux aussi un enfant. Élie Semoun précise que ce scénario avait été écrit avant qu’il n’apprenne la grossesse de sa compagne.

La sortie en salles du nouvel épisode de la saga, centré sur Halloween, est programmée pour le 7 octobre, selon les informations communiquées à propos de la production. Parallèlement à ces projets grand public, Élie Semoun développe également un long-métrage plus intime et sombre traitant de la maladie d’Alzheimer, sujet en lien avec son histoire familiale, sans autre précision communiquée sur l’état d’avancement du projet.

Sur le plan personnel et sociétal, le comédien a récemment exprimé des préoccupations dans ses prises de parole publiques et sur les réseaux sociaux : il a dénoncé ce qu’il perçoit comme une montée du racisme, une hausse de la violence et un individualisme croissant. La naissance de Noé apparaît, selon ses confidences au Parisien, comme un moment de recentrage et de bonheur au sein d’une actualité qu’il considère parfois inquiétante.