Brad Pitt évoque une courte période de pensées suicidaires liée à une douleur intense

Brad Pitt , 62 ans, a révélé dans une interview accordée à Esquire et publiée le lundi 10 août avoir traversé une période sombre marquée par des pensées suicidaires, puis avoir retrouvé de l’espoir en apprenant à accepter ses émotions négatives plutôt que de tenter de les fuir.

Derrière l’image publique de la star hollywoodienne et de l’acteur oscarisé, Brad Pitt admet avoir connu un épisode de grande souffrance psychique. Dans cet entretien intime, il revient sur la manière dont son rapport aux émotions a évolué et sur ce qui, selon lui, l’a aidé à surmonter ce moment difficile.

Il confie dans Esquire : « Je n’ai jamais eu de pensées suicidaires, sauf pendant une courte période », précisant que la douleur a parfois été si intense qu’il ne percevait plus d’issue. Il tient néanmoins à souligner qu’il ne s’est pas laissé aller à l’acte et que ses instincts de survie se sont manifestés.

« Je ne voyais tout simplement pas d’issue »

Brad Pitt décrit un optimisme naturel qui l’a généralement aidé à avancer, tout en reconnaissant les limites de cette disposition lorsque la souffrance devient trop lourde. Il explique avoir appris progressivement qu’il était vain de vouloir écarter systématiquement les émotions négatives et que les accepter faisait partie intégrante de l’expérience humaine.

Selon ses propos rapportés par Esquire, ce changement de perspective — accepter les hauts comme les bas plutôt que de chercher à les repousser — lui a apporté une forme de liberté et a contribué à lui redonner de l’espoir après ce passage à vide.

Interrogé sur l’origine de cette période difficile, l’acteur demeure discret. Il évoque des histoires de famille sans entrer dans les détails et ne souhaite pas développer davantage sur les causes précises de sa souffrance.

Cette réserve contraste avec la franchise dont il fait preuve pour décrire son état d’esprit et le processus par lequel il a appris à composer avec ses émotions négatives. Il relie ses pensées suicidaires à une volonté d’en finir avec la douleur plutôt qu’à une intention d’en finir définitivement avec la vie.

Brad Pitt est père de six enfants issus de sa relation avec son ex-femme Angelina Jolie. Le couple, marié de 2014 à 2019, a vu leur séparation largement médiatisée et certains de leurs enfants ont été au cœur des affrontements juridiques concernant la garde, rappelle l’entretien.

Les éléments publiés dans Esquire confirment que l’acteur a abordé publiquement, avec une rare franchise, un épisode de détresse psychologique qu’il présente comme une phase limitée dans le temps, et qu’il relie notamment à des aspects de son histoire familiale.