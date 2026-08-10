Jessie Cave affirme avoir gagné plus d’argent sur OnlyFans que durant toute sa carrière

Jessie Cave , connue pour son rôle de Lavande Brown dans les derniers volets de la saga Harry Potter, a déclaré dans une interview au Sunday Times du vendredi 7 août qu’elle avait gagné davantage d’argent grâce à OnlyFans qu’au cours de l’ensemble de sa carrière d’actrice. Selon ses propos, son compte a rapporté 20 000 dollars dès la première journée et, sur une année, elle a perçu « facilement » plus que ce qu’elle avait obtenu en vingt ans de travail dans le cinéma.

Âgée de 39 ans et mère de quatre enfants, Jessie Cave explique avoir créé son compte OnlyFans durant une période de « désespoir complet », alors qu’elle faisait face à des refus répétés dans le milieu cinématographique. Elle assure avoir lancé cette activité d’abord comme une solution financière temporaire, qui s’est rapidement transformée en source de revenus substantielle.

Contrairement à l’image souvent associée à la plateforme, l’actrice précise qu’elle ne publie pas de contenu à caractère sexuel sur sa page. Elle y diffuse essentiellement des vidéos liées à l’entretien de ses cheveux et à des routines capillaires, une offre qui a rencontré un important écho auprès de ses abonnés. Jessie Cave a résumé l’impact de cette nouvelle activité en déclarant qu’« OnlyFans m’a véritablement sauvé la vie ». Elle reconnaît cependant que cette orientation comporte aussi des conséquences professionnelles.

Revenus, contenu et retombées professionnelles

Dans son entretien, Jessie Cave détaille que les recettes ont été immédiates : la somme évoquée pour le premier jour d’activité, 20 000 dollars, illustre la rapidité de l’adhésion de son public sur la plateforme. Elle ajoute avoir perçu, sur douze mois, des revenus supérieurs à ceux cumulés lors de sa carrière d’actrice, ce qui l’a conduite à considérer OnlyFans comme une activité professionnelle à part entière.

OnlyFans est une plateforme par abonnement permettant aux créateurs de monétiser des contenus privés auprès d’abonnés payants ; si elle est souvent associée à des contenus pour adultes, elle accueille également des créateurs diffusant des contenus non sexuels, comme c’est le cas pour Jessie Cave.

La comédienne souligne cependant des répercussions sur sa visibilité dans les cercles liés à Harry Potter. Elle rapporte qu’en septembre dernier elle aurait été écartée d’une convention consacrée à la saga, une décision qu’elle relie à sa présence sur OnlyFans. Cette exclusion illustre, selon ses déclarations, un effet de la gestion de son image publique depuis qu’elle utilise la plateforme.

Interrogée sur la durée de son engagement, Jessie Cave admet ne pas savoir « combien de temps » elle souhaite maintenir ce type d’activité si elle n’y apporte pas davantage de contenu. Plus de vingt ans après ses débuts dans la franchise Harry Potter, l’actrice dit avoir trouvé, par ce biais, une nouvelle manière d’assurer des revenus.