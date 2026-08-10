Bruce Willis atteint de démence : Tallulah Willis dit oui à Justin Acee

Tallulah Willis a épousé Justin Acee le samedi 8 août 2026 lors d’une cérémonie intime dans l’Idaho, marquée par une robe de mariée Balenciaga sur mesure et des moments chargés d’émotion partagés en famille, selon Vogue et E!News.

La célébration, relayée par la presse américaine, a rassemblé des proches de la famille Willis, qui ont assisté à cet événement familial majeur. Les médias soulignent l’attention portée à la tenue de la mariée et aux détails de la cérémonie, mettant en lumière la robe créée spécifiquement pour l’occasion.

Le couple était fiancé depuis décembre 2024, ont rappelé les mêmes sources. La présence et le soutien de la famille ont été évoqués par Tallulah lors de ses déclarations publiées dans la presse spécialisée.

712 heures de travail pour la robe Balenciaga de Tallulah

Pour son mariage, Tallulah Willis portait une robe de mariée sur mesure signée Balenciaga, conçue par Pierpaolo Piccioli. La création se compose d’un bustier sans bretelles, d’une jupe drapée spectaculaire et d’une traîne longue, selon les éléments rapportés par Vogue.

La confection de cette robe a mobilisé un temps considérable : les équipes de la maison auraient consacré au total 712 heures de travail. Le décompte fourni précise que 405 heures ont été allouées à la confection et aux retouches, tandis que neuf heures ont été nécessaires pour la réalisation d’un voile à plusieurs niveaux.

Tallulah a exprimé son émotion au moment d’enfiler la tenue : « Ce matin, j’ai l’impression d’être hors de mon corps », a-t-elle confié à Vogue. Elle a décrit le moment comme « digne d’une princesse » et a souligné l’importance de la présence de sa famille lors de l’essayage et de la cérémonie.

La mariée a également évoqué la symbolique de la robe dans son parcours personnel : « Ce qui est magnifique dans cette robe, c’est sa splendeur. C’est elle qui me rapproche de mon mari. Dès le début de notre relation, nous avons décidé de nous choisir l’un l’autre chaque jour. » Elle a ajouté que son souhait était que la robe soit « magique, mais d’une façon inattendue, un peu comme moi ».

Tallulah a insisté sur le lien entre son travail personnel et le choix de sa tenue : « J’ai travaillé dur pour me sentir bien dans ma peau, et le fait d’être dans quelque chose qui me donne de la force est profondément important pour moi. J’ai travaillé si dur dans ma vie pour pouvoir trouver cette beauté chaque jour… c’est assurément un moment de célébration de la beauté très spécial et exceptionnel », a-t-elle déclaré.

Parmi les éléments familiaux évoqués autour de l’événement, les noms de Bruce Willis et Demi Moore ont été mentionnés comme fiers parents. Le contexte familial inclut également les récentes déclarations d’Emma Heming, qui, à l’occasion des 17 ans de son mariage avec Bruce Willis, avait publié un message émouvant sur Instagram où elle partageait ses sentiments face à la maladie et à l’amour inconditionnel : « Avant, les anniversaires apportaient de l’enthousiasme – maintenant, si je suis honnête, ils remuent tous les sentiments, laissant une lourdeur dans mon cœur et une fosse dans mon estomac », écrivait-elle.