Guillaume Canet meurtri par la mort de Dominique Frot, son dernier rôle dans son prochain film

Dominique Frot , connue pour son rôle de la proviseure dans la série SODA, est décédée le 7 août 2026 à l’âge de 68 ans, a annoncé sa sœur, l’actrice Catherine Frot . L’actrice apparaît également dans le prochain film de Guillaume Canet , Karma, dont la sortie en salles est programmée au 21 octobre 2026, un dernier rôle qui sera vu comme un hommage par une partie du public et des professionnels du cinéma.

Sur les réseaux sociaux, Catherine Frot a publié un message confirmant le décès et précisant : « C’est avec beaucoup de tristesse que nous vous faisons part du décès, survenu le 7 août, de Dominique. Pour ceux qui l’ont aimée et le souhaitent, nous vous communiquerons prochainement le lieu et la date des obsèques« .

Les circonstances du décès restent, pour l’heure, inconnues. L’actrice allait bientôt fêter ses 69 ans. Avant sa disparition, elle avait exprimé sa fierté pour le rôle confié par Guillaume Canet : « Au cinéma le 21 octobre. Le rôle que m’a offert Guillaume Canet dans son nouveau film Karma s’inscrit comme un point de bascule, et résonne au-delà de l’histoire.«

La dernière apparition de Dominique Frot dans Karma

Dans le long-métrage Karma, porté notamment par Marion Cotillard, Dominique Frot tient un rôle dont la sortie posthume attirera l’attention. Le synopsis diffusé indique : « Dans un village au nord de l’Espagne, Jeanne tente de reconstruire sa vie avec Daniel, qui ne connaît rien de son passé trouble. Un jour, Mateo, le filleul de Jeanne âgé de six ans, disparaît mystérieusement… Afin d’échapper à la police qui la soupçonne rapidement, Jeanne se réfugie en France dans la communauté où elle est née et qu’elle a fuie quelques années auparavant. Daniel ne croit pas à la culpabilité de la femme qu’il aime et va tout faire pour la retrouver avant la police. » La date de sortie en salles est prévue le 21 octobre 2026.

Réagissant à l’annonce du décès, Guillaume Canet a publié un message sur ses comptes sociaux : « Je viens d’apprendre avec une immense tristesse que Dominique nous avait quittés. J’ai eu la très grande chance qu’elle ait accepté de jouer dans mon film Karma et je pense que tout le monde sur le plateau se souviendra longtemps de la performance qu’elle nous a offert ce jour-là. Dominique était une immense actrice et elle restera dans nos cœurs à travers les rôles qu’elle a offert au cinéma français. Toutes mes pensées à sa famille et ses proches« .

Le message de Guillaume Canet a suscité de nombreuses réactions sur les réseaux sociaux et parmi les professionnels du milieu cinématographique. Les modalités des obsèques seront communiquées ultérieurement, selon les indications laissées par Catherine Frot.