Paramount dévoile la bande-annonce de Children of Blood and Bone sans le soutien public de Tomi Adeyemi

Paramount Pictures a lancé le 28 juillet la campagne promotionnelle de Children of Blood and Bone, adaptation du best-seller de l’écrivaine nigériane-américaine Tomi Adeyemi. Prévu en salles le 15 janvier 2027, le film bénéficie d’une distribution internationale et a été tourné au Nigeria ainsi qu’en Afrique du Sud. Mais dès le lendemain de la diffusion de la bande-annonce, l’autrice a publiquement pris ses distances avec le projet.

Paramount Pictures a mis en ligne la première bande-annonce officielle de Children of Blood and Bone le 28 juillet, donnant le coup d’envoi de la promotion de cette production de fantasy inspirée de l’Afrique. Le long métrage est adapté du roman à succès de Tomi Adeyemi, publié sous le même titre et devenu l’un des ouvrages les plus connus de la littérature fantasy contemporaine portée par une autrice africaine.

L’adaptation doit sortir dans les salles le 15 janvier 2027. Le film a été tourné au Nigeria et en Afrique du Sud, deux lieux directement liés à son univers visuel et culturel. Paramount n’a pas communiqué le budget de production.

Le projet réunit une distribution présentée comme particulièrement importante pour une œuvre de fantasy d’inspiration africaine. Les informations disponibles ne précisent toutefois pas l’ensemble des rôles ni le détail des contrats associés au film.

Tomi Adeyemi était impliquée dans la production en qualité de coscénariste et de productrice exécutive. Cette participation devait lui permettre de contribuer à l’adaptation de son œuvre pour le cinéma, au-delà de la cession des droits du roman.

La bande-annonce a été publiée alors que le film entre dans une phase décisive de visibilité auprès du public et des exploitants. Paramount devra désormais maintenir la promotion du long métrage jusqu’à sa sortie, dans un contexte où l’absence de soutien public de l’autrice pourrait alimenter les interrogations sur l’adaptation.

Tomi Adeyemi se désolidarise du film

Le 29 juillet, soit le lendemain du lancement de la bande-annonce, Tomi Adeyemi a annoncé publiquement qu’elle rompait avec le film ou qu’elle ne souhaitait plus y être associée. Les informations disponibles ne permettent pas d’établir précisément les raisons de cette prise de distance ni les modalités juridiques de son retrait.

Cette rupture intervient alors que l’écrivaine occupe officiellement des fonctions de coscénariste et de productrice exécutive. Elle ne signifie donc pas nécessairement que son nom disparaîtra du générique ou que sa participation contractuelle prendra immédiatement fin. Le studio n’a pas communiqué, à ce stade, de précisions sur les conséquences de cette décision pour la production et la campagne de promotion.

Le film reste annoncé pour le 15 janvier 2027. Paramout Pictures n’a pas rendu public son budget et n’a pas détaillé les éventuelles modifications apportées au projet après la prise de position de l’autrice.