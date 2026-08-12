Omar Sy incognito à Saint-Rémy-de-Provence, sa maison de vacances près de Michel Drucker

TMC diffuse ce 12 août 2026 Le flic de Belleville, un polar d’action porté par Omar Sy dans le rôle de Baaba Keita : un policier en congé dont la quête de justice s’enflamme après l’assassinat de son ami Roland, entraînant le récit entre Belleville et Miami. Ce soir, le film met en lumière une facette plus sombre et physique de l’acteur, confronté à une intrigue de vengeance et d’enquête.

Dans le long-métrage, le personnage de Baaba Keita voit sa vie basculer lorsque Roland, officier de liaison au consulat, est abattu par un tireur dont l’identité reste mystérieuse. L’intrigue mêle remise en question personnelle et poursuite à haut risque, un registre qui contraste avec les rôles plus comiques ou familiaux qu’Omar Sy a aussi incarnés depuis ses débuts publics.

Au-delà de la promotion du film, la diffusion ravive l’attention sur la vie privée de l’acteur, organisée entre plusieurs lieux de résidence : Los Angeles pour la proximité avec la famille, Paris pour le travail, et une maison de vacances en Provence, à Saint-Rémy-de-Provence, pour se préserver de l’attention médiatique.

Un nouveau rôle d’action pour Omar Sy

Dans ce film, Omar Sy reprend un registre d’action et d’intensité dramatique, déjà exploré dans certaines de ses apparitions internationales. Sa filmographie récente inclut des participations à des franchises américaines telles que Jurassic World et X-Men, qui ont contribué à asseoir sa notoriété hors de France.

Le choix de s’installer un temps aux États-Unis, avec sa femme Hélène et leurs cinq enfants, a été motivé par la volonté de protéger la famille et de trouver un rythme de vie plus calme qu’à Paris. La famille a ainsi vécu dans le quartier de Hidden Hills, dans une propriété de 740 m² avec piscine et jacuzzi, acquise pour 3,5 millions de dollars, selon les éléments rapportés publiquement.

Cette installation californienne a rapproché l’acteur des studios hollywoodiens et facilité son engagement dans de grosses productions internationales. Dans ses interventions publiques et écrites, Omar Sy insiste sur la recherche d’équilibre entre obligations professionnelles et besoin de discrétion familiale.

La Provence occupe une place particulière dans cette organisation familiale. Depuis près d’une décennie, l’acteur possède une maison de vacances à Saint-Rémy-de-Provence, où toute la famille se retrouve pour se ressourcer. Dans son livre Viens, on se parle, il décrit cette modalité de vie : « Avoir plusieurs vies, plusieurs maisons… Paris pour le travail, Los Angeles pour la famille, le Sénégal pour tout rassembler. Et Saint-Rémy, ce week-end par exemple. Pour souffler ».

Sur place, ses habitudes sont simples et sans faste : musique, marchés locaux, balades à moto, achats modestes. L’acteur souligne la nécessité d’une séparation volontaire entre ses différents espaces de vie : « J’ai mes mondes, et je passe de l’un à l’autre. Seuls mes enfants et ma femme sont autorisés à traverser ces espaces-temps avec moi ».

Après plusieurs années en Californie, le couple a aussi acquis une demeure près de Montfort-l’Amaury, dans les Yvelines, afin d’offrir à leurs enfants une éducation plus proche de leurs racines. L’expérience de la célébrité a parfois pesé lors des sorties scolaires, observation qu’Omar Sy a partagée en évoquant la difficulté de rester simplement « le père » auprès de ses enfants.

Pour l’acteur, Saint-Rémy-de-Provence constitue un refuge où, selon ses mots, la famille peut exister à l’écart de sa notoriété.