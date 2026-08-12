Dany Boon : une conversion par amour qui lui a valu insultes et menaces

TF1 propose ce 12 août 2026 la comédie chorale 8 Rue de l’Humanité, portée par Dany Boon , François Damiens, Laurence Arné, Yvan Attal et Alison Wheeler. Le film, situé dans un immeuble parisien en plein couvre-feu sanitaire, met en scène des voisins aux comportements décalés et rappelle, à travers le parcours de son interprète principal, des épisodes marquants de la vie privée et publique de Dany Boon, notamment sa conversion au judaïsme et sa vie familiale mouvementée.

Dans la comédie programmée par la chaîne, Dany Boon campe Martin Becquart, un hypocondriaque dont les obsessions compliquent le quotidien familial. Le récit se déroule durant une période de couvre-feu sanitaire et joue sur les interactions entre locataires, avec un ton résolument chorale et des personnages aux attitudes parfois inattendues.

Ce film réunit à l’écran Dany Boon et Yvan Attal, partenaires déjà associés sur un long-métrage à sketchs consacré à l’antisémitisme, où Dany Boon tenait le rôle d’un « Juif banlieusard totalement fauché ». Ce rôle faisait écho à un choix personnel de l’acteur : sa conversion au judaïsme, longtemps restée relativement discrète pour le grand public.

Un parcours intime rendu public

En 2002, Dany Boon rencontre la scénariste suisse Yaël Harris, qui deviendra sa troisième épouse. Il précise avoir entrepris sa conversion « par amour », afin de permettre un mariage religieux avec Yaël Harris. Lors des Rencontres du Papotin sur France 2, il expliquait que « c’était important pour moi à l’époque, et pour Yaël de se marier religieusement ».

Interrogé sur son itinéraire spirituel, l’acteur a résumé ce cheminement en ces termes : « Je suis passé du Nouveau Testament à l’Ancien tout simplement, je suis revenu aux origines de la religion monothéiste », témoignant d’un rapprochement avec la foi après une période d’éloignement de la pratique catholique.

La conversion n’est pas restée strictement privée. Dans un entretien au Journal du Dimanche, Dany Boon affirmait avoir compris que sa conversion était « réussie » lorsqu’il a commencé à recevoir « insultes et menaces anonymes ». Il a repris cette anecdote avec l’ironie qui le caractérise, assurant que ces attaques, qu’il situe « il y a treize ans », perdurent selon lui.

Yaël Harris a également participé à la sphère professionnelle de son mari : elle apparaît dans un petit rôle dans Bienvenue chez les Ch’tis et a collaboré à la direction artistique du film. Leur mariage, célébré fin 2003, a duré quinze ans avant d’être officialisé comme terminé en novembre 2018.

Né d’un père kabyle musulman laïc et d’une mère catholique, Dany Boon évoque une enfance marquée par le pluralisme religieux et des conflits familiaux. Il a raconté avoir été « une minorité dans ma propre famille » et s’être tourné vers l’humour comme moyen de défense, en partie en raison de la présence d’un père boxeur.

Sur le plan sentimental, Dany Boon a épousé l’actrice Judith Godrèche en 1998, avec qui il a eu un fils, Noé, avant leur séparation en 2002. Il a eu trois enfants avec Yaël Harris, et est père au total de cinq enfants issus de différentes unions. Sa relation avec la comédienne Laurence Arné, officialisée en 2021 sur RTL, s’est achevée par une séparation annoncée fin 2024.