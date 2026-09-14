New York Fashion Week : Steven Kolb se met en retrait après l’altercation avec PETA

Le président-directeur général du Council of Fashion Designers of America (CFDA), Steven Kolb, s’est volontairement mis en retrait de l’organisation après avoir physiquement retenu des militantes de PETA lors d’un défilé de la New York Fashion Week. Le CFDA a indiqué examiner l’incident survenu dimanche 13 septembre 2026.

Des vidéos diffusées sur les réseaux sociaux et examinées par People, Vogue et Fashionista montrent Steven Kolb intervenir lui-même lorsque deux militantes de l’association de défense des animaux interrompent le défilé automne-hiver 2026 de COS à Manhattan. Elles protestaient contre l’utilisation de laine par la marque.

Sur les images, le dirigeant saisit les pancartes, tente de faire taire les manifestantes et maintient l’une d’elles au sol avec ses jambes pendant que les mannequins poursuivent leur passage. Aucun élément disponible ne permet toutefois d’établir, à ce stade, d’éventuelles responsabilités pénales.

Steven Kolb a ensuite reconnu publiquement que sa réaction était inappropriée et qu’il aurait dû laisser le personnel de sécurité intervenir. Selon The Cut, il a précisé que son retrait du CFDA était volontaire et qu’il souhaitait rencontrer PETA afin de présenter ses excuses directement.

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Le CFDA a soutenu le principe de ses excuses, tout en affirmant que ce type de perturbation doit être géré par des professionnels de la sécurité. L’organisation, qui supervise le calendrier officiel de la Fashion Week de New York, a annoncé un examen complet des faits.

PETA affirme pour sa part que les militantes ont déposé plainte auprès de la police et que l’une d’elles a reçu des soins médicaux. Ces déclarations n’ont pas encore donné lieu à l’annonce publique de poursuites. L’association réclame que COS et sa maison mère, H&M, renoncent à la laine, invoquant des mauvais traitements filmés dans des élevages fournisseurs.

H&M Group assure utiliser de la laine provenant de filières certifiées et dit avoir suspendu des fournisseurs lorsque des irrégularités ont été établies. Le groupe a également déclaré que la sécurité des personnes présentes au défilé restait sa priorité.