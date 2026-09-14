Bob Mackie est mort : le créateur des looks mythiques de Cher avait 87 ans

Bob Mackie, le costumier américain qui a façonné certains des looks les plus célèbres de Cher et du Hollywood des années 1970, est mort lundi 14 septembre 2026 à l’âge de 87 ans. Son décès a été annoncé sur ses comptes officiels, sans précision sur sa cause.

Surnommé le « créateur des stars », Bob Mackie était reconnaissable à ses costumes flamboyants, chargés de sequins, de plumes et de strass. Outre Cher, il a habillé Diana Ross, Tina Turner, Madonna, Elton John, Barbra Streisand et Dolly Parton au cours d’une carrière de plus de six décennies.

Sa collaboration avec Cher, commencée à la télévision à la fin des années 1960, a donné naissance à plusieurs tenues devenues emblématiques. Il a notamment signé la robe transparente portée au Met Gala de 1974 et l’ensemble noir à coiffe spectaculaire arboré par la chanteuse aux Oscars en 1986.

Bob Mackie avait débuté comme dessinateur de mode. Alors qu’il travaillait pour le costumier Jean Louis, il avait réalisé le croquis de la robe portée par Marilyn Monroe lorsqu’elle chanta « Happy Birthday » au président John F. Kennedy en 1962. Il a ensuite conçu les costumes de l’ensemble des onze saisons du « Carol Burnett Show », dont la célèbre robe faite à partir d’un rideau et aujourd’hui conservée au Smithsonian.

Publicité

Le créateur a remporté neuf Emmy Awards et un Tony Award, et a reçu trois nominations aux Oscars pour les costumes. Il a également dessiné des collections de poupées Barbie et fait l’objet, en 2024, du documentaire « Bob Mackie: Naked Illusion ». Quelques mois avant sa mort, il était encore apparu dans la cinquième saison de la série « Hacks ».