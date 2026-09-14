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Emmy Awards 2026 : Mariska Hargitay, première présentatrice en quinze ans

Mariska Hargitay doit prendre lundi 14 septembre 2026 les commandes de la 78e cérémonie des Emmy Awards à Los Angeles. La star de « Law & Order: SVU » sera la première femme à présenter cette soirée depuis Jane Lynch en 2011.

Anna MBEUMO
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Emmy Awards 2026 : Mariska Hargitay, première présentatrice en quinze ans
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Pour préparer cette mission, l’actrice de 62 ans a fait appel à plusieurs auteurs de l’équipe du « Late Show with Stephen Colbert », a-t-elle expliqué à People. Ces scénaristes viennent de recevoir un Emmy pour leur travail dans la catégorie des émissions de divertissement.

Mariska Hargitay a reconnu avoir été surprise par la proposition, la présentation des grandes cérémonies américaines étant souvent confiée à des humoristes. Reuters souligne que son choix rompt précisément avec cette habitude.

L’actrice aborde la soirée après avoir déjà remporté deux Creative Arts Emmy Awards pour « My Mom Jayne », le documentaire consacré à sa mère, Jayne Mansfield. Le film a été récompensé comme meilleur programme documentaire et pour sa réalisation.

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La cérémonie doit départager plusieurs séries très citées cette année. « The Pitt » mène les drames avec 25 nominations, tandis que « Hacks » compte 24 nominations pour sa dernière saison. Harrison Ford pourrait également décrocher, à 84 ans, le premier Emmy de sa carrière pour « Shrinking ».

La soirée se tiendra au Peacock Theater de Los Angeles et sera diffusée en direct sur NBC et Peacock à partir de 20 heures, heure de l’Est des États-Unis.

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