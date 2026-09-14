Mory Major Bamba : Françoise Remarck salue une figure du théâtre ivoirien

Le comédien et metteur en scène ivoirien Mory Major Bamba est décédé vendredi 11 septembre 2026. Le ministère ivoirien de la Culture et de la Francophonie a officialisé sa disparition dimanche 13 septembre, en rendant hommage à un homme de scène engagé dans le développement du théâtre et du cinéma en Côte d’Ivoire.

Dans son message, la ministre Françoise Remarck a salué le parcours d’un artiste qui a marqué l’écosystème culturel ivoirien par son travail de comédien, de metteur en scène et de responsable de compagnie. Elle a adressé ses condoléances à sa famille, à ses proches ainsi qu’aux professionnels du cinéma et du théâtre.

Mory Major Bamba dirigeait la compagnie Théâtre Les Ambassadeurs d’Abidjan. Au fil de son parcours, il a participé à de nombreuses productions théâtrales et cinématographiques, tout en défendant la place des arts de la scène dans le paysage culturel ivoirien.

Le ministère rappelle également son implication au sein de la Fédération nationale de théâtre de Côte d’Ivoire et son engagement auprès du Centre d’Action Culturelle d’Abobo. Une présence qui l’avait installé parmi les professionnels investis dans la transmission et l’accompagnement des acteurs du secteur.

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Les professionnels de la scène lui rendent hommage

L’annonce de sa disparition a également suscité des réactions dans la communauté artistique. Le Syndicat national des acteurs de l’audiovisuel et du cinéma de Côte d’Ivoire (SYNAAC-CI), cité par Akwaba News, a fait part de sa tristesse et présenté ses condoléances à la famille du comédien ainsi qu’au monde culturel ivoirien.

Akwaba News rappelle que Mory Major Bamba était aussi engagé dans la défense des artistes et la promotion de l’art dramatique. Son nom était notamment associé à la compagnie Les Ambassadeurs d’Abidjan et à plusieurs initiatives destinées à maintenir le théâtre au cœur de la vie culturelle.

Dans son communiqué publié le 13 septembre 2026, le ministère précise que Mory Major Bamba avait également perdu son épouse au début de l’année. Les circonstances de la mort du comédien, survenue le 11 septembre, n’ont pas été précisées.