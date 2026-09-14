V VIP revient sur Canal+ : Akhram au cœur de la saison 2

La deuxième saison de « V VIP » démarre ce lundi 14 septembre 2026 sur Canal+ Côte d’Ivoire. Le programme revient avec un concept recentré sur le quotidien de créateurs de contenu et d’influenceurs africains, avec Akhram parmi les personnalités annoncées.

Canal+ Côte d’Ivoire avait présenté cette nouvelle formule le 3 septembre, lors de sa conférence de rentrée à Cocody. Là où la première saison installait déjà l’univers du divertissement et des personnalités du web, la saison 2 veut regarder de plus près leur vie publique, leurs projets et les coulisses de leur présence numérique.

Akhram faisait partie des créateurs présents lors de la présentation de la grille. Son nom a été cité parmi les visages mis en avant dans cette nouvelle saison, qui entend donner davantage de place aux parcours des influenceurs africains plutôt qu’à une simple succession d’apparitions en plateau.

Le retour de « V VIP » intervient dans une rentrée très chargée pour le divertissement ivoirien. Le même 14 septembre, Canal+ lance également la nouvelle formule de « C’est dosé » avec Prissy la Dégameuse, tandis que « Secret Story » est annoncé pour octobre.

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Selon Fraternité Matin et IvoireMatin, la saison 2 de « V VIP » était programmée à partir du 14 septembre 2026 dans la nouvelle grille de Canal+ Côte d’Ivoire, avec un format consacré au quotidien de créateurs de contenu et d’influenceurs africains.