Amy Poehler émeut Robert De Niro aux larmes en saluant son engagement

Robert De Niro a fondu en larmes mardi 15 septembre après les mots d’Amy Poehler sur son engagement public. Dans le podcast Good Hang, l’humoriste américaine a remercié l’acteur d’utiliser sa notoriété pour défendre ses convictions et soutenir ceux qui disposent de moins d’influence.

La séquence intervient à la fin de l’entretien vidéo diffusé par Good Hang with Amy Poehler. Après avoir salué à plusieurs reprises la prise de parole de son invité, Amy Poehler remarque que Robert De Niro est ému et lui tend des mouchoirs.

L’actrice et animatrice insiste alors sur la portée de ses interventions publiques. Selon elle, la position et la carrière de De Niro donnent un poids particulier à ses prises de parole lorsqu’il estime que des personnes moins puissantes doivent être défendues.

Robert De Niro, 83 ans, répond en évoquant son inquiétude face à la situation politique américaine. Il appelle ceux qui se sentent découragés à agir collectivement et reprend une formule du représentant Jason Crow : « le courage est contagieux ».

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People rapporte que l’échange émotionnel a suivi une conversation plus légère sur l’enfance new-yorkaise de l’acteur, sa collaboration avec Martin Scorsese et ses passages dans Saturday Night Live.

Entertainment Weekly précise que les remerciements de Poehler visaient notamment la constance avec laquelle De Niro exprime ses positions politiques. L’acteur est depuis plusieurs années un critique public de Donald Trump.

L’entretien complet, publié le 15 septembre, accompagne aussi la promotion de Tribeca25, un documentaire consacré aux 25 ans du festival cofondé par Robert De Niro à New York.