Tam Sir demande Indira Baboke en mariage à Douala, elle dit oui

Tam Sir et Indira Baboke ont franchi une nouvelle étape dans leur relation. Le beatmaker ivoirien a demandé la chanteuse gospel camerounaise en mariage le 11 septembre 2026 à Douala, lors d’une soirée privée autour d’un concert de Fally Ipupa. Indira Baboke a répondu oui.

La scène, filmée par plusieurs personnes présentes, montre Tam Sir s’agenouiller avec une bague avant la réponse de la chanteuse. Des images de la demande ont ensuite circulé sur les réseaux sociaux et ont été relayées par plusieurs médias, dont Pulse Côte d’Ivoire et Camer.be.

La demande ne surgit pas de nulle part. Tam Sir et Indira Baboke se connaissent depuis plusieurs années et ont déjà travaillé ensemble. Sur le titre gospel « Validé 1 », sorti en février 2025, Shazam crédite Tam Sir à l’ingénierie de prise de son, tandis qu’Indira signe les paroles et la composition.

Le producteur ivoirien avait également été aperçu aux côtés d’Indira Baboke au Cameroun en juin 2025, lors de la soutenance de sa thèse de doctorat en médecine. Leur proximité était donc connue dans leur entourage artistique, sans que le couple n’ait jusque-là largement exposé sa relation.

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Une demande sous les projecteurs à Douala

Le choix du moment a amplifié l’écho de la demande. Tam Sir a fait sa proposition au cours d’une soirée musicale à Douala, avec Fally Ipupa présent sur scène. Les images ont rapidement été reprises par des comptes de divertissement camerounais et ivoiriens.

Indira Baboke, figure de la nouvelle génération du gospel camerounais, mène parallèlement une carrière médicale. Tam Sir, lui, s’est imposé dans la musique ivoirienne avec son travail de producteur et le succès de « Coup du Marteau », devenu l’un des morceaux les plus associés à la CAN 2023 disputée en Côte d’Ivoire.

Les deux artistes n’ont pas annoncé publiquement de date de mariage à ce stade. La demande du 11 septembre constitue cependant leur prise de parole la plus claire sur leur relation, après plusieurs collaborations musicales et apparitions communes.