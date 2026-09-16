Maluma et Susana Gómez accueillent Orión, leur deuxième enfant

Maluma et sa compagne Susana Gómez ont annoncé la naissance de leur deuxième enfant, un garçon prénommé Orión Londoño Gómez. Né le 14 septembre 2026, le bébé rejoint leur fille Paris, âgée de deux ans.

Le chanteur colombien a partagé la nouvelle le mardi 15 septembre sur son compte Instagram. La photo en noir et blanc le montre tenant le nouveau-né dans un bras, aux côtés de Susana Gómez, dans un cadre hospitalier.

Le couple a accompagné l’image du nom complet de l’enfant et de sa date de naissance : « Orión Londoño Gómez. 14/09/26 ». Aucune autre précision sur l’accouchement n’a été rendue publique.

Maluma et Susana Gómez avaient révélé la grossesse en mai, à l’occasion de la fête des Mères en Colombie. Leur première fille, Paris Londoño Gómez, est née le 9 mars 2024.

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En couple depuis 2020, le chanteur et l’architecte colombienne ont choisi de préserver une grande partie de leur vie familiale. Maluma, de son vrai nom Juan Luis Londoño Arias, avait expliqué après la naissance de Paris que la paternité avait modifié ses priorités et renforcé son souci de rester en bonne santé.

Cette naissance intervient alors que l’artiste prépare la sortie d’« Agua », sa première collaboration avec Shakira depuis huit ans, annoncée pour le 17 septembre 2026.