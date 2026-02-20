Alexandra de Hanovre aux JO 2026 : le patinage, une passion exigeante

Depuis l’ouverture des Jeux olympiques d’hiver Milan-Cortina, le 6 février 2026, plusieurs membres de familles royales ont été aperçus dans les tribunes pour suivre les compétitions et encourager les athlètes. Le prince Albert de Monaco, membre du Comité international olympique et ancien sportif, figure parmi ces personnalités présentes.

Parmi les spectateurs, Alexandra de Hanovre a assisté à de nombreuses épreuves sur glace. Âgée de 26 ans, elle s’est notamment rendue à la danse rythmique le 9 février en compagnie de son compagnon Ben‑Sylvester Strautmann. Le 10 février, toujours accompagnée de ce dernier, elle a rejoint son oncle le prince Albert à la Milano Ice Skating Arena pour le programme court du patinage artistique individuel masculin. Le 11 février, elle a assisté au titre en danse libre de Guillaume Cizeron et Laurence Fournier Beaudry. Le 17 février, elle a été photographiée aux côtés de Caroline Kostner, ancienne patineuse devenue entraîneuse.

Alexandra de Hanovre pratique le patinage depuis son enfance : elle a débuté à l’âge de 10 ans. En 2011, elle a été classée deuxième de sa catégorie au championnat de patinage artistique de Monaco. En 2015, alors inscrite en sport‑études avec option patinage à Annecy, elle a pris part au Festival olympique de la jeunesse européenne d’hiver (FOJE) à Dornbirn, en Autriche, où elle a porté le drapeau de la Principauté. Dans les colonnes de Nice Matin, elle avait déclaré : « Le patinage, c’est ma passion. »

Présence régulière d’Alexandra de Hanovre aux épreuves de patinage