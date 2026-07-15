Tournoi UFOA-B U20 2027: les Guépards héritent de la Côte d’Ivoire et du Niger, le tirage au sort complet

Le tirage au sort du tournoi UFOA B U20 2027, qualificatifpour la CAN junior a placé le Bénin dans le groupe A aux côtés de la Côte d’Ivoire, pays organisateur, et du Niger. La compétition se disputera du 26 juillet au 9 août 2026.

Les Guépards U20 connaissent désormais leurs premiers adversaires dans la course à la Coupe d’Afrique des nations U20 2027. Réuni ce mercredi à Abidjan, le comité de l’UFOA-B a procédé au tirage au sort du tournoi qualificatif qui se déroulera en Côte d’Ivoire. À l’issue de cette cérémonie, le Bénin a été versé dans le groupe A, une poule à trois équipes composée également de la Côte d’Ivoire, pays hôte de l’épreuve, et du Niger. Les jeunes Guépards devront réaliser un parcours solide pour espérer décrocher leur billet pour la phase finale continentale.

Le groupe B s’annonce tout aussi relevé avec la présence de quatre sélections majeures de la sous-région : le Nigeria, le Ghana, le Togo et le Burkina Faso. Une poule qui promet plusieurs affiches de haut niveau dès le premier tour. Cette compétition de l’UFOA B, prévue du 26 juillet au 9 août 2026 en Côte d’Ivoire, servira de tournoi qualificatif pour la prochaine Coupe d’Afrique des nations des moins de 20 ans. La phase finale de la CAN U20 se tiendra en 2027 au Ghana.

Le tirage au sort complet: