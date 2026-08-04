Officiel: Hervé Renard nommé sélectionneur des Éléphants de la Côte d’Ivoire

Onze ans après avoir conduit la Côte d’Ivoire au sacre continental, Hervé Renard retrouve le banc des Éléphants. La Fédération ivoirienne de football (FIF) a officialisé, ce mardi, la nomination du technicien français au poste de sélectionneur de l’équipe nationale A, avec pour mission de poursuivre la dynamique de performance du football ivoirien.

La Côte d’Ivoire mise de nouveau sur Hervé Renard. Dans un communiqué publié ce mardi 4 août, la Fédération ivoirienne de football (FIF) a annoncé la nomination du technicien français comme sélectionneur de l’équipe nationale A, marquant ainsi son retour à la tête des Éléphants, onze ans après le sacre à la Coupe d’Afrique des nations 2015.

La FIF explique que cette décision s’inscrit dans sa volonté de consolider les progrès réalisés par la sélection nationale ces dernières années, tout en poursuivant les ambitions du football ivoirien sur les scènes continentale et internationale.

Une prise de fonctions imminente

Selon la Fédération, il travaillera en étroite collaboration avec les instances dirigeantes et les structures techniques afin de poursuivre le développement de la sélection nationale. Hervé Renard est attendu dans les prochains jours à Abidjan pour prendre officiellement ses fonctions. Sa présentation aux médias et au public sportif interviendra lors d’une conférence de presse dont la date, l’heure et le lieu seront communiqués ultérieurement.