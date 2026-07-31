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Côte d’Ivoire: la Fédération ivoirienne de football met fin à l’aventure d’Emerse Faé à la tête des Éléphants

Après plus de deux ans à la tête de la sélection ivoirienne, Emerse Faé ne poursuivra pas sa mission. La Fédération ivoirienne de football a officialisé, ce vendredi, la fin de son contrat, saluant le travail accompli par le technicien français d’origine ivoirienne, notamment la qualification des Éléphants pour la Coupe du monde 2026.

Romaric Déguénon
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Côte d’Ivoire: la Fédération ivoirienne de football met fin à l’aventure d’Emerse Faé à la tête des Éléphants
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La page Emerse Faé se tourne en Côte d’Ivoire. Dans un communiqué publié ce vendredi, la Fédération ivoirienne de football (FIF) a annoncé que le contrat du sélectionneur des Éléphants, arrivé à échéance ce 31 juillet 2026, ne sera pas prolongé. L’instance dirigeante du football ivoirien a tenu à rendre hommage au technicien de 42 ans pour son investissement et les résultats obtenus durant son mandat.

« Le Comité exécutif exprime sa profonde reconnaissance à Monsieur Emerse Faé pour son engagement, son professionnalisme et les services rendus à la tête de la Sélection nationale A », souligne la FIF. Elle salue également « sa contribution au développement de l’équipe nationale ainsi que les résultats obtenus sous sa direction, qui demeureront une part importante de l’histoire récente du football ivoirien ».

Arrivé sur le banc des Éléphants dans un contexte particulier, le natif de Nantes quitte la sélection avec un bilan largement positif. En 36 rencontres, il aura enregistré 25 victoires, quatre matches nuls et seulement sept défaites. Son principal fait d’armes reste la qualification de la Côte d’Ivoire pour la Coupe du monde 2026, la première obtenue par les Éléphants depuis l’édition 2014.

Un successeur attendu

La FIF a également adressé ses « vœux les plus sincères de réussite » à Emerse Faé pour la suite de sa carrière, tout en précisant que l’identité du futur sélectionneur sera dévoilée ultérieurement. « La Fédération ivoirienne de football communiquera, en temps opportun, les décisions relatives à la nomination du nouveau sélectionneur de l’Équipe nationale A ainsi qu’à la composition de son encadrement technique », conclut le communiqué.

Le départ d’Emerse Faé ouvre désormais un nouveau chapitre pour les Éléphants, à quelques mois des prochaines échéances continentales et internationales.

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