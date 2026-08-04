CAN féminine 2026: le Cameroun, le Maroc et l’Algérie qualifiés pour les quarts de finale

La phase de groupes de la CAN féminine 2026 a livré ses premiers verdicts. Le Cameroun, le Maroc et l’Algérie sont les premières sélections à décrocher leur qualification pour les quarts de finale de la compétition.

Le tableau des quarts de finale de la Coupe d’Afrique des Nations féminine 2026 commence à se dessiner. Trois sélections ont déjà validé leur qualification pour le prochain tour : le Cameroun, le Maroc et l’Algérie. Les Lionnes indomptables du Cameroun ont été les premières à décrocher leur billet pour les quarts de finale. La sélection camerounaise s’est imposée dimanche face au Ghana (1-0) lors de la deuxième journée de la phase de groupes.

Avec six points au compteur après deux rencontres, et un match encore à disputer, le Cameroun occupe la première place du groupe D. Ce succès assure aux Camerounaises une présence parmi les deux premières équipes de leur poule, synonyme de qualification, avant même leur dernière sortie face au Cap-Vert.

Le Maroc confirme son statut de favori

Pays hôte de la compétition, le Maroc a également validé sa qualification après avoir terminé en tête du groupe A. Les Lionnes de l’Atlas ont obtenu un match nul face au Sénégal (0-0), lundi soir à Rabat, dans une rencontre très disputée. Avec sept points récoltés en phase de groupes, la sélection marocaine devance l’Algérie et s’assure la première place de la poule.

De son côté, l’Algérie a obtenu sa qualification grâce à une victoire convaincante contre le Kenya (2-0). Ce succès permet aux Fennecs dames de terminer deuxièmes du groupe A avec six points en trois matches, derrière le Maroc. Les trois sélections africaines poursuivent donc leur parcours dans cette CAN féminine 2026 avec l’ambition d’aller chercher une place dans le dernier carré.