Côte d’Ivoire : Renard, Deschamps et Touré pour succéder à Emerse Faé

Malgré le parcours historique réalisé par la Côte d’Ivoire au Mondial 2026, Emerse Faé n’a pas été reconduit à la tête des Éléphants. La Fédération ivoirienne de football s’active désormais pour lui trouver un successeur avant le début des qualifications pour la Coupe d’Afrique des nations 2027.

Nommé sélectionneur durant l’hiver 2024, Emerse Faé avait rapidement conduit la Côte d’Ivoire au sacre continental. Il était ensuite resté sur le banc lors de la qualification historique des Éléphants pour les seizièmes de finale du Mondial 2026.

La décision de la Fédération, présidée par Idriss Diallo, a surpris l’entraîneur de 42 ans. Dans un entretien accordé au quotidien L’Équipe, Emerse Faé a expliqué ne pas avoir reçu d’explication et s’est dit frustré de ne pas pouvoir poursuivre son travail avec ce groupe.

« Je suis frustré parce qu’il y avait la possibilité, avec ce groupe et tout ce qu’on avait créé, d’emmener la Côte d’Ivoire encore plus loin », a déclaré l’ancien international ivoirien. La FIF doit maintenant désigner un technicien capable de qualifier les Éléphants pour la prochaine CAN, prévue à l’été 2027.

Hervé Renard en tête de liste

Le nom d’Hervé Renard apparaît comme l’option la plus évidente. Le technicien français, qui a récemment assuré un intérim infructueux sur le banc de la Tunisie pendant le Mondial 2026, n’a pas caché son souhait de retrouver un projet après cette expérience.

Âgé de 57 ans, Hervé Renard connaît déjà parfaitement la sélection ivoirienne. Il avait conduit les Éléphants au titre lors de la CAN 2015, offrant à la Côte d’Ivoire son deuxième sacre continental.

Son expérience du football africain, sa connaissance de l’environnement ivoirien et des prétentions salariales jugées compatibles avec les moyens de la FIF renforcent sa candidature. Plusieurs médias locaux avancent même que le Français figurerait en tête de la liste établie par Idriss Diallo.

La concurrence reste toutefois importante pour l’ancien sélectionneur de l’Arabie saoudite. L’Algérie, l’Afrique du Sud et la Corée du Sud auraient également manifesté leur intérêt pour le double vainqueur de la CAN.

Kolo Touré, une option ivoirienne

En cas d’échec des discussions avec Hervé Renard, la Fédération pourrait se tourner vers une solution locale. Né à Bouaké, Kolo Touré possède le profil d’un candidat naturel pour prendre les commandes de la sélection.

L’ancien défenseur, qui compte 200 sélections avec la Côte d’Ivoire entre 2000 et 2015, a travaillé au sein du staff de Manchester City auprès de Pep Guardiola. Il est libre depuis le départ de l’entraîneur espagnol du club mancunien cet été.

Son principal handicap réside dans son manque d’expérience au plus haut niveau comme entraîneur principal. En 2022, Kolo Touré n’avait dirigé que neuf rencontres avec Wigan, sans parvenir à remporter le moindre match, avec trois nuls et six défaites avant son licenciement.

Le précédent d’Emerse Faé peut néanmoins jouer en sa faveur. Lorsqu’il avait été nommé, le sélectionneur sortant ne disposait pas davantage de références majeures sur un banc, une prise de risque qui s’était finalement révélée payante pour les Éléphants.

Didier Deschamps, une piste très ambitieuse

D’autres noms circulent également autour de la sélection ivoirienne, notamment celui de Walid Regragui, demi-finaliste du Mondial 2022 avec le Maroc. Mais la candidature la plus spectaculaire serait celle de Didier Deschamps, récemment parti de son poste de sélectionneur de l’équipe de France.

Champion du monde en 2018, finaliste en 2022 et demi-finaliste lors du Mondial 2026, Didier Deschamps figure parmi les entraîneurs les plus expérimentés actuellement disponibles. Son arrivée sur le banc ivoirien constituerait un événement majeur pour le football africain.

À la tête des Bleus depuis 2012, il a transformé une génération talentueuse en une équipe régulièrement capable de jouer les premiers rôles. Cette capacité à construire une forte cohésion de groupe pourrait séduire les dirigeants ivoiriens.

La piste semble toutefois difficile à concrétiser. Les exigences financières de Didier Deschamps et de son staff paraissent largement supérieures aux moyens de la FIF, tandis que le technicien français ne possède aucune expérience directe du football africain, contrairement à son adjoint Guy Stéphan, qui avait dirigé le Sénégal entre 2003 et 2005.