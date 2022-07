Tournoi Tchin Tchin: le torchon brûle entre Jonathan Morrison et Hassan Hayek

L’organisation du tournoi Tchin Tchin de Jonathan Morrison continue de susciter des réactions mitigées. Face à une récente annonce du jeune entrepreneur, Hassan Hayek lui a lancé un message qui fait objet de polémique sur les réseaux sociaux.

En dépit des nombreuses critiques auxquelles il fait face, Jonathan Morrison continue de mettre les petits plats dans les grands pour la tenue de son tournoi Tchin Tchin lancé depuis le 12 juin 2022 dernier. A quelques jours de l’évènement, le jeune entrepreneur a dans un direct publié sur sa page Facebook, lundi, confirmé le tournoi de Petits poteaux, qui débutera le 13 août avec 24 équipes.

Cependant, Il a également profité de cette sortie pour annoncer que le lieu du tournoi a été changé pour des raisons de dernière minute.

« Le TCHIN-TCHIN aura bel et bien lieu le 13 août finalement au Palais des sports de Treichville et plus à Yopougon pour certaines raisons dues au temps et professionnelles. En fait, jusqu’à ce qu’on finisse les études techniques, on n’avait plus assez de temps pour réaliser le stade à Yopougon. En plus de cela, dans les échanges avec la Mairie, le stade devait être démonté juste après le tournoi. Donc vous voyez que faire un stade aussi coûteux et après le démonter n’est pas intéressant (…) Normalement, c’est aujourd’hui que les travaux du stade devraient commencer à Yopougon mais on a dû changer de site », a-t-il expliqué.

Une sortie qui a très vite donné du crédit à ses détracteurs qui ne ratent jamais l’occasion de traiter le jeune entrepreneur d’escroc. Dans la foulée, Hassan Hayek a pour la première fois laissé sur sa page Facebook un message ironique à l’endroit de Jonathan Morrison. « Jonathan Morrison, je pense que tu penses qu’on croit au Merry Christmas bro. Même 1 ticket, foy‘’, a-t-il lancé.

Une pique qui a très vite fait sortir l’ex fiancé de la bimbo togolaise Maria Mobil de ses gonds. « Je te croyais beaucoup plus mature pour ça boss… En tout cas, c’est compris ». De son côté, Hassan Hayek est revenu à la charge pour répondre: « ça fait partie de ma communication. Je pensais que tu étais un communicateur boss », a-t-il répliqué.

Un accrochage qui a permis aux internautes de comprendre qu’il y a de l’eau dans le gaz de ses deux personnalités très proches de la jeunesse Ivoirienne.