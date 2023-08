Togo: le chef traditionnel Togbui Dodji Akakpo jugé ce jour pour atteinte à la sûreté de l’Etat

Au Togo, le procès du chef du village de Kpotomé dans le canton de Kpétsou, Togbui Dodji Akakpo IV est prévu pour ce vendredi 4 août devant la chambre judiciaire de la Cour Suprême. Le chef traditionnel qui a été intronisé quelques jours avant son arrestation, est accusé d’atteinte à la sécurité de l’Etat.

En prison depuis plusieurs mois, le chef Togbui Dodji Akakpo IV, pourrait être enfin fixé sur son sort ce vendredi. L’ancien retraité des forces armées américaines est accusé d’avoir fait des déclarations assez graves dans une vidéo qu’il a enregistrée pendant la crise sociopolitique que le Togo a traversé en 2017. Ces déclarations auraient été faites alors qu’il était toujours en service actif au sein de l’armée américaine.

Dans une courte vidéo, l’homme qui à cette époque était encore au service militaire aux États-Unis, déplorait les répressions des manifestations populaires réclamant l’alternance au sommet de l’État. Des propos qui l’ont rattrapé plus de 6 ans après.

L’annonce du procès de Togbui Dodji Akakpo IV, suscite déjà un vif intérêt dans tout le pays, et soulève des questions sur la liberté d’expression et la responsabilité des chefs traditionnels. L’audience publique extraordinaire permettra aux parties impliquées de présenter leurs arguments et leurs preuves.

