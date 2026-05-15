Septennat de Romuald Wadagni: Patrice Talon fait un plaidoyer pour la composition du gouvernement

​Le dernier acte symbolique du quinquennat de Patrice Talon, ce mercredi 13 mai, a été marqué par un plaidoyer appuyé en faveur du renouvellement générationnel.

En portant un toast « à la jeunesse » et « au Bénin », le chef de l’État sortant a clairement affiché sa volonté de voir les leviers de l’exécutif confiés à une génération autre que celle de la conférence des forces vives de la nation.

​Cette orientation, déjà amorcée par le choix de Romuald Wadagni pour sa succession, a été explicitée lors de ses ultimes échanges en Conseil des ministres. S’adressant directement au président élu, Patrice Talon a exprimé le souhait de voir une équipe gouvernementale à forte composante jeune, capable d’insuffler une énergie nouvelle à l’action publique.

​« Mon souhait est que la nouvelle équipe, certainement beaucoup plus jeune, soit dotée de l’énergie nécessaire », a-t-il déclaré, tout en n’excluant pas la présence de profils plus expérimentés pour accompagner cette transition.

Le président sortant s’est d’ailleurs montré confiant quant à la qualité des futurs choix de son successeur, affirmant sa certitude que la nouvelle équipe saura maintenir le niveau de performance de ses prédécesseurs.

​Ces propos marquent une volonté de passage de témoin vers une jeunesse qu’il juge désormais apte à transformer durablement le pays. En plaçant ainsi la relève sous le signe de l’énergie et de la compétence, Patrice Talon scelle la fin de sa gouvernance sur une note d’ouverture générationnelle.